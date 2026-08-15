"Дзявочы вянок міру": в Молодечно выбрали лучшие молодежные инициативы БСЖ

"Дзявочы вянок міру" - под таким названием в Молодечно прошел конкурс молодежных проектов.

Мероприятие под эгидой Белорусского союза женщин состоялось в шестой раз.

На первом этапе участницы представили венки из символов своего региона. Девушки вплели в них элементы, которые отражают душу и традиции малой родины. В нынешнем году участие приняло рекордное число команд - 16. Участницы представляли областные и объединенные организации БСЖ.

Евгения Калечиц, руководитель молодежного крыла БСЖ: "Сделали акцент на проектах, которые уже существуют, но которые нужно масштабировать, которым, возможно, нужна помощь, финансовая в том числе. Участие приняли порядка 16 команд. Для нас это много, потому что у нас появляются новые объединенные организации в рядах БСЖ, а там появляются свои молодежные лидеры, что не может не радовать, поэтому инициатив, проектов появляется все больше, или те маленькие идеи, которые были в рамках регионов, сегодня привозят сюда и заявляют о них громко".

Алеся Высоцкая, член жюри конкурса, член правления БСЖ, завотделом репортеров телеканала "Первый информационный": "То, что мы увидели сегодня, вплетенное в венки, это потрясающе. Девушки, которые их презентовали, очень волновались. Команды постарались вплести в венки всю свою любовь к родной земле, к своему региону. Были и сухоцветы, и грибочки, и ягодки - все разнообразие региона участницы постарались отразить, поэтому выбор у жюри очень сложный".

На втором этапе команды презентовали свои проекты. Это самые разные инициативы: от сохранения исторической памяти до развития туризма. Были и социальные проекты, например, "Школа молодого политика: женский взгляд" и "Теплый дом".

Лучшим признан проект Минской городской организации БСЖ "Симфония сердца". Это идея по развитию творчества детей с особенностями. Участницы предложили план по раскрытию талантов этих ребят.

Призеры получат грант на развитие своего проекта.

Красивым завершением конкурсного дня стал спуск венков на воду - символ единства, мира, связи поколений и счастливого будущего.