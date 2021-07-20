Дзюдоистка Марина Слуцкая - героиня новой серии проекта "Белорусская Super женщина"

С желанием вновь взойти на пьедестал и с гордостью увидеть, как развевается флаг Беларуси на престижных спортивных аренах. Героиня новой серии проекта "Белорусская Super женщина" не единожды громко заявляла Европе и миру о силе спорта нашей страны. Размышлениями о жизни, мире вокруг и ярких спортивных эмоциях в эфире "Беларусь 1" поделится самая титулованная дзюдоистка Беларуси Марина Слуцкая.



