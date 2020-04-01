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Вся правда про коронавирус в Беларуси - в спецвыпуске "Здорово здоровым быть!"

Вся правда про коронавирус в Беларуси - в спецвыпуске "Здорово здоровым быть!"

Специальный выпуск проекта "Здорово здоровым быть!" посвященвирусным инфекциям 2020 года. В программе - ответы на актуальные вопросы о коронавирусной инфекции на территории Беларуси, проведении диагностических тестов, симптомах заболевания, а также об оснащенности медицинских учреждений необходимым оборудованием и информировании населения.

На вопросы ответила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.

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