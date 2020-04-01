Вся правда про коронавирус в Беларуси - в спецвыпуске "Здорово здоровым быть!"

Специальный выпуск проекта "Здорово здоровым быть!" посвященвирусным инфекциям 2020 года. В программе - ответы на актуальные вопросы о коронавирусной инфекции на территории Беларуси, проведении диагностических тестов, симптомах заболевания, а также об оснащенности медицинских учреждений необходимым оборудованием и информировании населения.



На вопросы ответила заместитель министра здравоохранения Елена Богдан.



