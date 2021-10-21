Е. Богдан встретилась с представителями конфессий - решено обновить рекомендации для прихожан и приходов

В условиях вакцинации мы живем уже 9 месяцев, и мы начинаем ревакцинацию. Если наши первоначальные рекомендации были 9-12 месяцев, то на сегодняшний момент с учетом развития эпидемиологической обстановки, с учетом анализа количества вакцинированных пациентов - их в наши учреждения здравоохранения поступает менее 4 %, если брать в целом по стране... Вчера министр подписал приказ об изменениях подхода к ревакцинации. Будем делать от 6 месяцев и до года. Все будет зависеть от общего состояния здоровья, от наличия или отсутствия хронических заболеваний. Опять же, уязвимые контингенты или неуязвимые. Поэтому на сегодняшний момент будем работать и с ревакцинацией.



Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси