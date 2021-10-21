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Е. Богдан встретилась с представителями конфессий - решено обновить рекомендации для прихожан и приходов

"Число тех, кто решает привиться от COVID-19, растет ежедневно", - заявила первый замминистра здравоохранения. Елена Богдан отметила, что уже есть регионы, в которых привитого населения 35 % и даже более половины в некоторых. Это с учетом людей старшего возраста, а также с хроническими заболеваниями. Активно вакцинируются и беременные женщины. Так, сегодня известно о 71-й будущей маме и шести кормящих, которые сделали прививку.

В условиях вакцинации мы живем уже 9 месяцев, и мы начинаем ревакцинацию. Если наши первоначальные рекомендации были 9-12 месяцев, то на сегодняшний момент с учетом развития эпидемиологической обстановки, с учетом анализа количества вакцинированных пациентов - их в наши учреждения здравоохранения поступает менее 4 %, если брать в целом по стране... Вчера министр подписал приказ об изменениях подхода к ревакцинации. Будем делать от 6 месяцев и до года. Все будет зависеть от общего состояния здоровья, от наличия или отсутствия хронических заболеваний. Опять же, уязвимые контингенты или неуязвимые. Поэтому на сегодняшний момент будем работать и с ревакцинацией.

Елена Богдан, первый заместитель министра здравоохранения Беларуси


Работа храмов в условиях COVID-19

Елена Богдан встретилась и с представителями конфессий. Вместе решили обновить рекомендации для прихожан и приходов. Так, храмы не закроют, но чтобы участие в молитве было максимально безопасным, священнослужители призывают держать дистанцию и соблюдать масочный режим. Параллельно Минздрав готовит план вакцинации в монастырях.

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