3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Е. Богдан встретилась с представителями конфессий - решено обновить рекомендации для прихожан и приходов
"Число тех, кто решает привиться от COVID-19, растет ежедневно", - заявила первый замминистра здравоохранения. Елена Богдан отметила, что уже есть регионы, в которых привитого населения 35 % и даже более половины в некоторых. Это с учетом людей старшего возраста, а также с хроническими заболеваниями. Активно вакцинируются и беременные женщины. Так, сегодня известно о 71-й будущей маме и шести кормящих, которые сделали прививку.
В условиях вакцинации мы живем уже 9 месяцев, и мы начинаем ревакцинацию. Если наши первоначальные рекомендации были 9-12 месяцев, то на сегодняшний момент с учетом развития эпидемиологической обстановки, с учетом анализа количества вакцинированных пациентов - их в наши учреждения здравоохранения поступает менее 4 %, если брать в целом по стране... Вчера министр подписал приказ об изменениях подхода к ревакцинации. Будем делать от 6 месяцев и до года. Все будет зависеть от общего состояния здоровья, от наличия или отсутствия хронических заболеваний. Опять же, уязвимые контингенты или неуязвимые. Поэтому на сегодняшний момент будем работать и с ревакцинацией.
Работа храмов в условиях COVID-19
Елена Богдан встретилась и с представителями конфессий. Вместе решили обновить рекомендации для прихожан и приходов. Так, храмы не закроют, но чтобы участие в молитве было максимально безопасным, священнослужители призывают держать дистанцию и соблюдать масочный режим. Параллельно Минздрав готовит план вакцинации в монастырях.
Президент
Все
Лукашенко поздравил коллектив журфака БГУ с 80-летием факультета
Лукашенко отметил весомый вклад ВГМУ в развитие отечественного здравоохранения
Лукашенко: Беларусь готова помочь Алжиру в обеспечении продовольственной безопасности
В Беларусь съехались более 600 участников из 45 стран мира для обсуждения евразийской безопасности
Политика
Все
Общество
Все
В Беларуси с 1 ноября начнут действовать новые правила для работы такси
Иностранные дипломаты отметились в урочище Куропаты: молча и бегом
Потоп в Испании: МИД напомнил гражданам Беларуси телефон для экстренной связи с дипмиссией
С 1 ноября между Минском и Москвой будут курсировать дополнительные "Ласточки"
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов