Е.Бондаренко: Наши фюреры повторяют одни и те же ошибки

"Те, кто, к сожалению, не знает своей собственной истории, вынуждены действительно повторять раз за разом те же самые ошибки, как говорят, невыученные уроки, история за них очень жестко мстит. Так вот наверняка сегодня наши нынешние фюреры: и Порошенко, и Зеленский, такие, как Турчинов, Парубий, вот все эти, которые считали, что можно быть фюрером, при этом не имея ни малейшего понятия, как накормить страну, как наделить работой всех, кто в этой стране находится. Вот такие вещи долго не существуют".

