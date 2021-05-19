3.39 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Е. Бондаренко об отставке в Украине сразу трех министров: здравоохранения, экономики и инфраструктуры
Череда отставок с министерских постов в Украине. Верховная рада отправила в отставку сразу трех министров: здравоохранения, экономики и инфраструктуры. Как сообщают местные СМИ, всех трех "попросили" уйти по собственному желанию. Однако заявления об уходе написали лишь министр экономики Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий. Глава Минздрава Максим Степанов сам уходить отказался - и был уволен. Премьер-министр Украины обвиняет бывшего главу здравоохранения в провале кампании по вакцинации от COVID-19. Однако сам Степанов назвал сложившуюся ситуацию подковерными играми. В правящей партии лишь пояснили, что у Владимира Зеленского и премьер-министра к работе министра много вопросов. Вот только у экспертов и украинцев все больше вопросов к самим "Слугам".
Кандидатуры новых министров на освободившиеся посты уже согласованы. Поддержать или отклонить их парламентарии смогут завтра.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В мире
Все
Госдеп: США продолжат передавать Киеву разведданные
Монумент "Родина-мать зовет!" - официальный логотип 80-летия Победы в Великой Отечественной войне
Нетаньяху предложил палестинцам по 5 млн долларов за каждого освобожденного заложника
В Тбилиси протестующие напали на журналистов грузинского телеканала
Регионы
Все
Происшествия
Все
Минобороны РФ: над территорией России за три часа уничтожили 42 БПЛА
Дом сгорел из-за самодельной электроплиты, супружескую пару от пожара спасла бессонница - обзор ЧП
Водителя большегруза, ремонтировавшего свой автомобиль, сбил микроавтобус - обзор ДТП
Ребенок пострадал под колесами авто, девушка перебегала на красный и погибла - обзор ДТП