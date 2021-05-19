Е. Бондаренко об отставке в Украине сразу трех министров: здравоохранения, экономики и инфраструктуры

Череда отставок с министерских постов в Украине. Верховная рада отправила в отставку сразу трех министров: здравоохранения, экономики и инфраструктуры. Как сообщают местные СМИ, всех трех "попросили" уйти по собственному желанию. Однако заявления об уходе написали лишь министр экономики Игорь Петрашко и министр инфраструктуры Владислав Криклий. Глава Минздрава Максим Степанов сам уходить отказался - и был уволен. Премьер-министр Украины обвиняет бывшего главу здравоохранения в провале кампании по вакцинации от COVID-19. Однако сам Степанов назвал сложившуюся ситуацию подковерными играми. В правящей партии лишь пояснили, что у Владимира Зеленского и премьер-министра к работе министра много вопросов. Вот только у экспертов и украинцев все больше вопросов к самим "Слугам".