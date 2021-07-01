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Э. Данилович: За прошлый год белорусские таможенники выявили около тонны наркотиков, что в 10 раз больше, чем коллеги из Литвы

Транспортный поток растет, поэтому увеличиваются и риски незаконного перемещения товаров через границу.

Подробнее смотрите в расследовании "Игра по-серому".


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