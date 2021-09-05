Е. Филиндаш: Уходит денег на Запад в разы больше, чем приходит

Евгений Филиндаш, политолог (Украина): В случае взаимоотношений Украина - Америка не метрополия помогает своей колонии, а метрополия использует колонию в своих интересах, выкачивая из нее ресурсы, используя ее в геополитических каких-то играх и т.д. Поэтому никакой помощи реально нам Америка не оказывает, а наоборот мы, по сути, выступаем орудием в руках Америки, которая используется во всех позах во всех возможностях. Если взвесить баланс тех средств, которые уходили из Украины на Запад и продолжают уходить самыми разными механизмами, и те средства, которые выделяются как бы в помощь, миллионы жалкие, то баланс будет не в нашу пользу. Уходит денег на Запад в разы больше, чем приходит.