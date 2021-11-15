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Е. Горин находится в пункте пропуска "Брузги" - последняя информация с места событий

Корреспондент Евгений Горин сейчас находится в пункте пропуска. У него вся последняя информация (видео).

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