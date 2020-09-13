Э. Граудиньш: Оппозиция, покидающая Беларусь, не вызывает доверия

Внешнее вмешательство - то, с чем неожиданно столкнулась Беларусь. И чему сейчас так важно противостоять. Но определенным внутренним силам это только на руку. Уезжая за границу, они продолжают координацию противоправных действий там. Однако доверие к таким людям - нулевое, считают многие зарубежные эксперты (подробности - в видео).