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Э. Граудиньш: То, что было спланировано западными режиссерами, не сработало

Ситуация в Нагорном Карабахе отодвинула Беларусь на второй план. Это, по мнению авторитетного латвийского политолога, говорит о том, что заокеанский сценарий в нашей стране не сработал.

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