Е. Литвинович: Этот миграционный кризис стал лакмусовой бумажкой выполнения Западом международных обязательств и гуманности

Можно сказать о том, что нынешний миграционный кризис стал своего рода лакмусовой бумажкой по отношению к выполнению международных обязательств и гуманности. Как воспринимают мигрантов с той стороны, мы все прекрасно знаем. И сейчас есть все основания говорить о том, что, возможно и скорее всего, этот кризис намеренно нагнетается, чтобы перейти в следующую фазу острого противостояния. И на этом фоне мы видим, что именно белорусская сторона не просто выражает, демонстрирует готовность слышать и слушать, но именно она помогает этим людям. И объемы гуманитарной помощи исчисляются тоннами. Но самое главное, за что мигранты благодарят белорусскую сторону, это, конечно, за человечность и нормальное отношение к ним.

Евгений Литвинович, редактор отдела политики и общественных организаций брестской областной газеты "Заря"