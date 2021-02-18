Смотреть онлайнПрограмма ТВ
Е. Лукаш: Майдан дал старт разрушению Украины

Никогда бы те, кто пришел после Майдана, и сегодняшние не были у власти, если бы не разрушительная сила Майдана

Ложь о Майдане - дело выгодное в натуральном смысле. Обманом на Майдане собирали миллионы из бюджета, от благотворителей. Ложь о Майдане - дело важное, если ты хочешь разделять и преследовать, если ты хочешь хранить власть. Миф о Майдане прописан даже в детских учебниках. Украина постмайданная держится на трех мифах: о Донбассе, Крыме и самом Майдане. Правду нам не расскажет никто, потому что будет очень больно, потому что майдановцы убивали сами, убивали друг друга".

Мнение. Елена Лукаш:


