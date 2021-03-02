Е. Лукаш: Патриотизм и независимость - это способность говорить нет, когда тебе это невыгодно

Украина несколько лет назад выбрала европейский вектор развития и теперь стремится в Евросоюз. Официально Соглашение об ассоциации может вступить в силу только после того, как его утвердят все страны - члены ЕС. Нидерланды остаются единственным государством, которое пока не ратифицирует документ. Но это не единственной препятствие Украины на пути в Европейский союз.



