ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
РелигияСтроительство и ЖКХИсторияМолодежьОбразованиеАрмияНаукаСемья и детиМнениеТранспортТуризмЭкология

Е. Макаревич: Молодой человек с инициативой должен быть услышан

Не ждать, пока воспитанием наших молодых людей займутся другие, а действовать самостоятельно поможет развитие белорусского гражданского общества и собственной сети НПО и НКО, где каждая яркая идея на благо страны будет замечена и поддержана грантами от родного, а не чужого государства. Такое мнение в гостях у проекта "Успеть до полуночи" высказал председатель Молодежного парламента при Национальном собрании и член Конституционной комиссии Егор Макаревич. По его словам, именно такая система позволит создать белорусское гражданское общество с патриотическими ценностями. А авторство этой инициативы принадлежит активной белорусской молодежи.

Что волнует молодых людей, о чем спорили в Конституционной комиссии, методы раскачки молодежи. Об этом и не толькосегодня в авторском проекте Марии Петрашко"Успеть до полуночи".

Президент

Все

Политика

Все

Общество

Все

В мире

Все

Регионы

Все

Зона X

Все