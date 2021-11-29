Е. Макаревич: В Конституции Беларуси важно закрепить сохранение исторической памяти и традиционных семейных ценностей

Поправки в Конституцию вынесут на общественное обсуждение в декабре. Как отметил глава Администрации Президента, работа над проектом практически подошла к финалу. Какие новации будут внесены в документы, рассказал гость программы "Вопрос номер один" . Председатель молодежного парламента при Национальном собрании Егор Макаревич отметил - в Основном законе важно закрепить сохранение исторической памяти и традиционных семейных ценностей.

Новая Конституция или совершенствуем прежнюю? Что в фундаменте и сохранится ли преемственность? Обновление Конституции - вызов не только для экспертов и власти, но и для всех белорусов. Каким будет Основной закон страны? Полная версия программы уже доступна на всех интернет-платформах АТН.