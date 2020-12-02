Е. Мураев: Мы на пороге раздела Украины

Украинские политики все чаще подвергают критике сложившуюся в стране ситуацию. Дефицит бюджета, падение доходов государства, институты власти, на которые нельзя положиться. Эти и многие другие факторы позволяют предположить, что не за горами раздел Украины. Об этом в эфире канала "Наш" заявил депутат Рады Евгений Мураев.