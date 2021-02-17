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Е. Мураев: Отказ от сотрудничества с Россией и экономические санкции нанесли колоссальный ущерб экономике
Евгений Мураев, народный депутат Верховной рады Украины VII-VIII созыва:
"
Продавали товары с высокой добавочной стоимостью, которые участвовали в разработке космоса, самолетов, станкостроении. Все это стоит, потому что продавать это агрессору нельзя. Как бы чего наш трактор харьковский там не наделал. А на самом деле, что происходит: под вот этим шоу, которое вы сейчас при нас отлично разыграли, под этим предлогом убиваются украинские товаропроизводители как конкуренты тем, кто кукловодит этой войной. Вы наносите непоправимый ущерб, который восстановить будет невозможно. Я встречаюсь с руководителями предприятий, говорю: что необходимо? Вернем рынок, а они говорят: Женя, а специалистов уже нет. Целыми цехами уехали в Россию. У нас также умерло вагоностроение. А сейчас ввели санкции на колесные пары и оси и все остальное. Мы теряем Украину целыми отраслями".
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