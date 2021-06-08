Е. Парамонова об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности

Совершенствование уголовного законодательства важно для государства и общества. Президент подписал закон "Об изменении кодексов по вопросам уголовной ответственности".

Над модернизацией работала экспертная группа. Это порядка 60 специалистов в различных сферах. Документ прошел широкое обсуждение на Национальном правовом интернет-портале. То есть в процесс были вовлечены и наши граждане.

Документ уже есть в открытом доступе. А мы напомним лишь несколько новаций.

Условия, при которых не наступает превышение пределов необходимой обороны, теперь конкретизированы. То есть если человек не мог объективно оценить опасность и характер своих действий, предусмотрен более дифференцированный подход к назначению штрафа. Все будет зависеть от преступления и личности преступника. Отсрочка и рассрочка возможна. Цель - дать любую возможность рассчитаться по долгам.

Институт замены наказания при условии, что наказание не связано с изоляцией от общества. Если осужденный игнорирует его, то заменят более строгим. Соответствующее решение будет принимать суд.

В особенной части УК исключается 10 уголовных статей или 24 состава преступлений. Причина - они носили формальный характер.

Всплеск преступлений в IT-сфере заставил по-новому взглянуть на главу УК "Преступления против компьютерной безопасности", где прописаны новая терминология и трактовка деяний - все с учетом цифровизации общества.

Кроме того, изменения коснулись и экономической деятельности, поэтому дифференцируется ответственность за уклонение от уплаты налогов в зависимости от размера причиненного ущерба. Если в особо крупном - до 12 лет.

Придется ответить отныне за налоговое мошенничество и уклонение от уплаты страховых взносов в Фонд социальной защиты населения.

Не секрет, что уголовное право должно учитывать риски и угрозы, которые появились в последнее время, и эффективно их пресекать. Этот момент также отражен в новом законе.

Об этом в интервью каналу "Беларусь 1" рассказала представитель рабочей группы по подготовке законопроекта - заместитель начальника управления Генпрокуратуры Евгения Парамонова (видео).