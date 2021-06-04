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Е. Пономарева: Протасевич был искренен

Беседа с Протасевичем вышла эмоциональной, но в искренности его слов сомнений быть не может. Мнение доктора политических наук и профессора МГИМО Елены Пономаревой (видео).


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