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Е. Пономарева: Протестные настроения в Беларуси остались в прошлом
Мы прошли этот этап и сделали выводы. Это прекрасно видят Европа и Запад, поэтому они принимают все более радикальные шаги для раскачивания ситуации.
Запад никогда не отступает от своих целей, но это не значит, что он их достигает. Такое мнение высказалателеканалу "Беларусь 1" российский политолог, историк и публицист, специалист по цветным революциям, доктор политических наук, профессор МГИМО Елена Пономарева.
Не было бы Протасевича, не было бы самолета, был бы обязательно другой случай. Давление на Беларусь и Россию будет продолжаться. Мы живем во времена серьезного кризиса мировой системы капитализма и конкретно западного общества. У них ресурсы на исходе. А Беларусь представляет собой лакомый кусок, который можно путем рейдерского захвата поиметь. Поэтому, конечно, санкции бы были. Конечно, Европе не нравятся те успехи социально- экономические, которые есть в Беларуси, поэтому не случайно разрушают то, что классное. Belavia пытаются разрушить, калийное производство, логистические связи и другие производства, которые имели хорошие места в качестве хорошего продукта в Европе, например. Это чистой воды конкуренция. Но конкуренция в современных условиях такая циничная, скользкая, потому что проходит через манипуляцию общественного сознания. Запад никогда не отступает от своих целей, но это не значит, что он их достигает.
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