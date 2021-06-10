Е. Пустовой: Политика коллективного Запада - это политика неоколониалистов

Это политика коллективного Запада, это политика неоколониалистов. Они пусть за Африку ответят, за Индию. Второе - это игра в демократию. Это такой истеблишмент - мочи Беларусь. Если бы мы были слабые, на нас бы внимания не обращали, а мы сильные. Наш лидер - настоящий мужик. Это политик, харизматичный политик. В Европе там вся обабившаяся элита, она пляшет под дудку сетевого капиталистического истеблишмента. И они не могут понять, как с Беларусью делать, т.е. как в 41-м - зубы обломали. Поэтому будут гавкать, возмущаться, делать твиты, призывать. Пусть призывают. Пусть сначала порядки наведут, своих женщин научатся защищать от нежелательных мигрантов.

Евгений Пустовой, телеведущий СТВ, политический обозреватель