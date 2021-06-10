Е. Пустовой: Сегодня достаточно фактов, указывающих на тех, кому неудобен не только белорусский авиаперевозчик, но и Беларусь в целом

Евгений Пустовой, телеведущий СТВ, политический обозреватель: Надо искать корень, кому это выгодно. Во-первых, нашей Белавиа пытались подрезать крылья, значит, конкурент устранен. Тем более, в ковидный год наша Белавиа летала, помогала другим странам - это нам спасибо такое. Я знаю, что за прошлый год 6 раз нашу белорусскую гражданскую авиацию проверяли международные эксперты. Армению или Грузию закрыли. Наши летали - у нас все тютелька в тютельку. На высоте были. Поэтому решили - здесь и политическая подоплека, и экономическая. Надо было еще повестку разогреть, все протесты спали, все нормально, Лукашенко не удалось убить. Ну хотя бы как-то подрезать крылья.