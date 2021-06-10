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Е. Шевченко: Честность и открытость в политике - большая редкость

Честность и открытость в политике - большая редкость. И именно эти качества выделяют белорусского лидера на политической арене - считает депутат Верховной рады Украины Евгений Шевченко. Политик поделился своим видением двойных стандартов в отношении Беларуси (видео).

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