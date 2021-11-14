3.42 RUB
3.33 USD
3.63 EUR
ПолитикаПрезидентОбществоЭкономикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Е. Тихомирова о расстановке сил вокруг границ Союзного государства России и Беларуси
Риторика наших соседей на границах перешла в плоскость полной милитаризации. 15 тысяч военных Польши, военная техника привлечена к решению миграционного кризиса, на подмогу вызвана Великобритания, Германия. Силы стягивает Украина - 8,5 тысячи военных и полиции. А в Черном море под предлогом непрекращающихся внеплановых учений разворачивается натуральный театр боевых действий. Это больше похоже не на маневры, а на подготовку к возможной войне.
Тему расстановки сил вокруг границ Союзного государства продолжит Екатерина Тихомирова.
В лагере на белорусско-польской границе мигрантов немногим более двух тысяч человек. В Италию с начала текущего года морским путем через Средиземное море проникло более 54 тысяч человек и 24 тысячи беженцев переправилось через пролив Ла-Манш из Франции в Великобританию.
Но разве там усиливались натовские группировки?
Итак, Варшава, якобы обороняясь от мигрантов, разместила вооруженную группировку. Это армейские военнослужащие, им выдана бронетехника, артиллерия, есть поддержка авиации. Польских партнеров обещали поддержать в Берлине. В пятницу, 12 ноября, немецкие подразделения Вооруженных сил были замечены в Польше.
Железнодорожный состав, загруженный военной техникой, засветился на станции в районе польского Ольштына. В составе колонны идентифицировали самоходную артиллерийскую установку, бронетранспортеры и большое количество вспомогательной военной техники: тягачей, заряжающих машин и т. д. И техника явно не оборонительная в 60 километрах от наших границ. Стоит ли напоминать, когда и как в последний раз движение боевой немецкой техники двигалось на восток.
В акватории Черного моря обстановка уже наэлектризована. В новую активную фазу вступили очередные внеплановые учения НАТО и США. Учения США и их союзников в Черном море меньше всего становятся похожи на маневры, скорее, на подготовку к возможной масштабной войне. Согласно официальным данным Североатлантического альянса, в грандиозных учениях в Черном море - 40 боевых кораблей. И это не малые ракетные крейсеры. С флагмана Mount Whitney можно руководить всем американским 6-м флотом. На эсминце Porter - крылатыми ракетами "Томагавк". Привлечено около 50 вертолетов и самолетов. Альянс привлек к учениям самолет радиолокационной разведки и привел в боеготовность болгарскую и румынскую береговую дальнобойную артиллерию.
Происходящее связано с усилением давление на РФ, причем это происходит не только в Черном море, но это происходит вокруг всех наших границ. Существует определенная стратегическая линия, которую США проводят. Она есть в интернете и все развивается по пунктам. Черное море является одним из таких важных факторов, тем более что внутри этого моря находится ряд стран, участников НАТО и рвущихся в альянс. Эту ситуацию надо рассматривать не с точки зрения НАТО, а с точки зрения США, это их политика.
Один исторический факт или закон капитализма: войны кормят Америку. А напряжение на белорусско-польской границе, видимо, имеет и еще одну цель - отвлечь всех от того, что делается у южных рубежей. Так что шумиха на границе будет длиться столько, сколько это удобно Вашингтону.
Президент
Все
Чемпионат по колке дров среди журналистов - атмосфера соревнований и полезные лайфхаки от Президента
Лукашенко: США продолжат давить на Европу экономически, потому что им не нужны конкуренты
Александр Лукашенко помиловал 31 осужденного за преступления экстремистской направленности
Президент Беларуси поздравил Дональда Трампа с победой на президентских выборах в США
Политика
Все
Общество
Все
"Первый информационный" покажет специальный репортаж о III чемпионате по колке дров среди СМИ
Праздник с полесским колоритом - "Марафон единства" едет в Пинск
Чествование хлеборобов и музыкальные подарки - Полоцк принимает областные "Дожинки"
Полоцк готов к областным "Дожинкам" - афиша наполнена колоритными событиями
В мире
Все
В Амстердаме зафиксированы нападения на футбольных болельщиков - 2 человека похищены или убиты
"Хезболла" обстреляла базу израильских ВМС "Стелла Марис" под Хайфой
Путин: Международные конфликты и столкновения чреваты взаимным уничтожением
Европейские лидеры ищут способ договориться с Трампом на саммите ЕПС в Будапеште
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов