Риторика наших соседей на границах перешла в плоскость полной милитаризации. 15 тысяч военных Польши, военная техника привлечена к решению миграционного кризиса, на подмогу вызвана Великобритания, Германия. Силы стягивает Украина - 8,5 тысячи военных и полиции. А в Черном море под предлогом непрекращающихся внеплановых учений разворачивается натуральный театр боевых действий. Это больше похоже не на маневры, а на подготовку к возможной войне.

Тему расстановки сил вокруг границ Союзного государства продолжит Екатерина Тихомирова.

В лагере на белорусско-польской границе мигрантов немногим более двух тысяч человек. В Италию с начала текущего года морским путем через Средиземное море проникло более 54 тысяч человек и 24 тысячи беженцев переправилось через пролив Ла-Манш из Франции в Великобританию.

Но разве там усиливались натовские группировки?

Итак, Варшава, якобы обороняясь от мигрантов, разместила вооруженную группировку. Это армейские военнослужащие, им выдана бронетехника, артиллерия, есть поддержка авиации. Польских партнеров обещали поддержать в Берлине. В пятницу, 12 ноября, немецкие подразделения Вооруженных сил были замечены в Польше.

Железнодорожный состав, загруженный военной техникой, засветился на станции в районе польского Ольштына. В составе колонны идентифицировали самоходную артиллерийскую установку, бронетранспортеры и большое количество вспомогательной военной техники: тягачей, заряжающих машин и т. д. И техника явно не оборонительная в 60 километрах от наших границ. Стоит ли напоминать, когда и как в последний раз движение боевой немецкой техники двигалось на восток.

В акватории Черного моря обстановка уже наэлектризована. В новую активную фазу вступили очередные внеплановые учения НАТО и США. Учения США и их союзников в Черном море меньше всего становятся похожи на маневры, скорее, на подготовку к возможной масштабной войне. Согласно официальным данным Североатлантического альянса, в грандиозных учениях в Черном море - 40 боевых кораблей. И это не малые ракетные крейсеры. С флагмана Mount Whitney можно руководить всем американским 6-м флотом. На эсминце Porter - крылатыми ракетами "Томагавк". Привлечено около 50 вертолетов и самолетов. Альянс привлек к учениям самолет радиолокационной разведки и привел в боеготовность болгарскую и румынскую береговую дальнобойную артиллерию.

Происходящее связано с усилением давление на РФ, причем это происходит не только в Черном море, но это происходит вокруг всех наших границ. Существует определенная стратегическая линия, которую США проводят. Она есть в интернете и все развивается по пунктам. Черное море является одним из таких важных факторов, тем более что внутри этого моря находится ряд стран, участников НАТО и рвущихся в альянс. Эту ситуацию надо рассматривать не с точки зрения НАТО, а с точки зрения США, это их политика. Дмитрий Дрозденко, военный эксперт (Россия)