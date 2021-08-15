Е. Тихомирова о том, как еврочиновники 9 августа этого года призвали Евросоюз к свержению власти в Беларуси

Обстановка внутри отдельных государств подтверждает: западный миропорядок трещит по швам. Европа, США переживают глубокий социально-политический кризис. Казалось бы, что американцам, что европейцам надо разобраться в своем доме, но нет - хаос в других регионах мира в приоритете. В годовщину немирных протестов в Беларуси хотели новые митинги в Минске.

Но что-то пошло не так. Митинги состоялись, только в самом Евросоюзе. Возможно, дело в демократическом печенье от Байдена - не туда завезли. Тем не менее, западные и американские партнеры уже подходят к фазе переброса демократии в Россию. Государственный строй нашей страны, по расчетам демократических миссионеров, должен был рухнуть еще год назад. Наш внутренний хаос должен был бы дезориентировать соседку, а в сентябре (в период выборов) начинался бы "обкат" беспорядков в самой России.

План провалился, но от идеи не отказались. В годовщину своего провала в нашей стране еврочиновники в открытую призвали готовить государственный переворот в Беларуси, а дальше - продвижение европейской демократии к восточным белорусским границам, под Смоленск. Подробнее в рубрике Екатерины Тихомировой.

Еврочиновники 9 августа этого года призвали Евросоюз к свержению власти в нашей стране. Теперь в открытую. Заявление в Брюсселе распространила крупнейшая фракция в Европарламенте - консервативная Европейская народная партия.

В заявлении главы фракции Манфреда Вебера, депутатов Сандры Калниете и Андрюса Кубилюса, организованный госпереворот в республике - только вопрос времени. Политики предлагают решительно готовить смену власти в нашей стране по тому же сценарию, что и в Украине.

Важно отметить, Манфред Вебер - это не какой-то маргинал, зарабатывающий очки в Европарламенте и не имеющий влияния на реальную политику Евросоюза. Оттуда и его изречения и действия - не плод личного усердия и ангажированности, а отражение позиции значительной части политсреды Германии и Евросоюза.

Особенно рекомендовано устроить люстрациюи показательные процессы над нынешними функционерами.

Для усиления протестных настроений - расширить работу с белорусской молодежью, дав возможность учиться в вузах ЕСи усерднее распространять в этой среде "идеалы свободы и демократии".





Когда парламентарии призывают к революции, свержению существующего строя в Белоруссии, это уже маразм. Это выходит за рамки всех норм не только международного права (вмешиваться в дела государства), но и норм морали. Потому что любая революция - это угроза жизни людей. Получается, на сегодняшний день парламентарии открыто говорят об уничтожении людей, которые сегодня живут на территории Белоруссии. Происходящие процессы на международных площадках все больше и больше вызывают у нормальных людей вопрос: а к чему это ведет? Кто сегодня руководит этим закулисьем, которое ведет, чтобы ввергнуть весь мир в хаос, в еще не начавшуюся, но приближающуюся третью мировую войну. Виктор Водолацкий, депутат Госдумы РФ, первый зампред комитета по делам СНГ

На политической арене Европейского союза разным государствам уготовлена своя роль во внешней политике. Литва - демократический миссионер.

В период смены власти в Грузии Саакашвили особо подчеркивал важнейшую роль литовских партнеров в подготовке "демократических процессов". В Вильнюсе же считают, что их страна играет самую серьезную роль в деле экспорта демократии на отсталый постсоветский восток.

"Чем больше в Европе будет Америки, тем меньше там будет России - этот тезис должен быть ориентиром политики Литвы", - отмечает европарламентарий, бывший премьер-министр Андрюс Кубилюс.

Далее главная цель -дестабилизация от евродемократов сначала в Грузии, Молдове, Украине и заключительно - в нашей стране.

Белорусский пример революции может стать хорошим вдохновением для российских граждан. И такие вещи, как в Беларуси, могут начаться в самой России. Андрюс Кубилюс, депутат Европарламента, экс-премьер-министр Литвы

Литовская стратегическая цель - это сдерживание России. Тактика - создание вдоль границ пояса демократических режимов от Грузии до Беларуси. Когда дипломатия не приносит геополитической переориентации, как в Грузии, в ход идут госперевороты и цветные революции, как у нас.

Правда, больше евродемократия становится похожа на воинственный национал-социализм прошлого столетия.

Что касается таких формулировок про демократию под Смоленском, для меня это звучит как натовские ракеты под Смоленском. Мне кажется, что все эти стенания будут приводить к диаметрально противоположному эффекту. Мы меняемся сами, но мы никогда не будем меняться под чужую диктовку… Меня вообще умиляет желание в чужом доме поправлять свечи и делать какие-то уставы. Напомню, экспорта или импорта демократии, изменения политической системы невозможно. В нашей стране это не пройдет. Слава Богу, у нас абсолютный суверенитет. Из-за того что мы в ОДКБ и у нас хорошие союзнические отношения с Россией, акта внешней агрессии не будет. Игорь Марзалюк, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси

Бывшие советские республики должны стать антироссийским санитарным кордоном, чтобы в нужный момент превратиться в огненный пояс. Идея, кстати, не нова и была реализована Западом еще в начале двадцатых годов прошлого века. Европейские и американские демократы не дураки и прекрасно понимают: цена прямого военного столкновения с ОДКБ слишком высока, если не расчленить союзников, а далее действовать и изнутри, и снаружи чужими руками. Например, руками народов бывших союзных республик. Недаром ни в одном переориентированном на Запад государстве не сохранилась мощная промышленность - в горячем регионе она не нужна.

Подготовка внутреннего же надлома уже началась - осенью в России попытаются "обкатать" белорусский сценарий. О нелегитимности выборов на этот раз заявили заранее, призвав не признавать их на международной арене. Начало августа - идеальный шторм. "Независимый общественный мониторинг" в докладе отмечает: беспорядки будут, как в Беларуси. Первые протесты попытаются организовать уже в августе, кульминация - сентябрь. Ставку будут делать на Москву, Санкт-Петербург, Екатеринбург и Новосибирск.

Беларусь - одна из фаз в этом сценарии, но мы должны были сломаться еще год назад, тогда бы агрессивная демократия по стратегическим расчетам действительно стояла бы в 400 км от Москвы.