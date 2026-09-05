Эдикас Ягелавичус: Экономика и пропаганда ЛГБТ рушат институт семьи в Литве

В Литве, согласно статистике, за первые полгода 2026-го родились чуть более 8 тыс. детей. В 2025 за этот же период - 12 тыс. Падение рождаемости составило 34 %.

О факторах демографического кризиса в прибалтийской стране поговорили с председателем международного общественного объединения "Международный форум добрососедства" Эдикасом Ягелавичусом в "Актуальном интервью".

По словам собеседника, в Литве давно не велась перепись населения, поэтому нет конкретных данных, которые бы могли подтвердить проживание в стране 2,5 млн людей. "Сами люди думают, что в Литве уже не осталось даже 2 млн - то есть где-то 50 % населения исчезло, по сравнению с советским периодом", - отметил он.

Экономика - одна из основных причин отказа рожать детей. Невозможность покрывать свои базовые потребности приводят к нежеланию иметь потомков. Помимо экономической составляющей, в Литве активно ведется пропаганда ЛГБТ и childfree. "Происходит сдвиг сознания. Человека программируют на разрушение института семьи и призывают жить для себя. Второй момент: жизнь для себя - равно трата денег тоже только на себя, на детей их нет", - обозначил председатель международного общественного объединения "Международный форум добрососедства".

Во всем этом непонятен только один вопрос - для чего все это делается? Казалось бы, руководству Литвы для развития страны и экономики выгоден рост населения, поэтому можно было бы внедрить какие-либо программы поддержки.

"Если бы было литовское правительство ориентированным на национальные интересы, то так и было. Но они, к сожалению, следят за глобальными трендами, и стать национально ориентированными им никто не позволит. Если такой правитель и придет к власти, его моментально снесут. Никто ему не даст действовать в национальных интересах, потому что в Евросоюзе для каждой страны предназначена своя функция", - пояснил Эдикас Ягелавичус.

Гость интервью вспомнил, что в 2008 году в Литве еще были достаточно неплохие программы помощи от государства при рождении ребенка. Первый год на малыша поступали деньги в размере 100 % от зарплаты родителя. По достижении двух лет - 85 %. "Два года мы могли жить, ни о чем не думая, и жить хорошо. Сейчас уже все упростилось, остались только выплаты в первый год 50 %. В общем, хорошую жизнь уже убрали, все ухудшается", - констатировал Эдикас Ягелавичус.

Главное фото: magnific.com