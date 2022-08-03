Единая школьная форма, недоборы в вузы и миграция абитуриентов - все фейки развеял министр образования

С нового учебного года во всех школах Беларуси будут введены единые отличительные элементы школьной одежды. Каждое учреждение до 1 августа уже определило для себя, что это будет: значок с эмблемой школы, нашивка, жилетка или что-то другое. Такое нововведение как один из элементов воспитательной работы. Еще через год (в 2023/2024 учебном году) эти отличительные элементы плавно перейдут в единую школьную форму. При этом сейчас у родителей все-таки остаются вопросы на эту тему. Министр образования Андрей Иванец внес ясность, а также рассказал, действительно ли в вузах есть большие недоборы, как сегодня воспитывают детей-патриотов.

Школьный дресс-код

"В первую очередь, хотел бы сказать, что родителям переживать не за что. Потому что те подходы, которые выработаны Министерством образования, уже многократно обсуждались, транслировались. В этой связи к 1 августа уже школы определились с единым элементом, который они введут. Целый август впереди, есть возможность приобрести его и спокойно собрать ребенка. Никто не собирается каждого школьника одевать в форму, единую для всех. У каждой школы может быть и должна быть своя школьная форма", - отметил министр.





Отличительные элементы школьной формы



Новость о том, что в 11-й школе Слуцка вводят обязательные элементы одежды - галстуки для мальчиков и косынки для девочек - вызвала большой резонанс в интернете. Андрей Иванец пояснил, как решился этот вопрос и относится ли косынка, галстук, бабочка к элементам школьной формы.

"Во-первых, эмблема должна быть у каждой школы и рассматривать ее как отдельный элемент школьной формы не стоит. Вполне очевидно, что под галстук уже джинсы носить не будешь. В этой связи такие учреждения образования, конечно, фактически внедряют, начиная с галстука, этот самый деловой стиль", - рассказал министр.

Что касается девочек, то важно понимать, что это школьный галстук, а не косынка, которую надевают на голову.

Был ли недобор в вузы Беларуси в 2022 году, рассказал министр образования

Статистика: недобор в вузы Беларуси составил всего 214 мест - меньше 1 %

"Набор на многие специальности в разных вузах снова провален" - такими заголовками пестрят оппозиционные СМИ. Мол, не хотят у нас абитуриенты связывать свое будущее со службой на границе, командовать танковыми подразделениями. Даже не хотят идти на белорусскую филологию. Был ли недобор в вузы Беларуси в 2022 году? Статистикой поделился министр образования Беларуси.

"Если говорить о наших абитуриентах, то хотел бы отметить, что в этом году количество бюджетных мест в наши учреждения высшего образования составило практически 28 000. Если говорить о недоборе, он составил всего 214 мест. Это говорит о том, что это меньше чем 1 % от всех мест. Все наши вузы силового блока полном объеме выполнили прием наших абитуриентов, - рассказал министр.

Он также отметил, что в такие вузы приходят люди совершенно не случайно: "Это люди мотивированные и подготовленные, к которым предъявляются очень серьезные требования".

В Академию МВД более 200 человек абитуриентов остались за чертой проходных баллов. Министр сказал, что это тот резерв, который может быть использован при поступлении в следующем году.

Фейки о вступительной кампании



В Сети пишут, что недобор связан с миграционными процессами. Абитуриенты активно уезжают из страны. Второй фактор - политический, не хотят сотрудничать с режимом. Так ли это на самом деле? Министр образования предложил посмотреть трезво на цифры.

"В этом году 52 тысячи выпускников 11 классов. Всего проходило тестирование 61 тысяча молодых людей, это и выпускники, в том числе и прошлых лет. А всего количества мест в этом году бюджетных и внебюджетных 53,5 тысячи, - рассказал министр. - Давайте сами поймем, насколько актуальна миграция либо сегодня в нашей стране созданы все условия, чтобы каждый молодой человек при необходимости мог получить достойное и качественное высшее образование".





В Беларуси работают 18 военно-патриотических клубов

"Достаточное количество таких новостей, но мы вместо того чтобы переживать, проводим информационную повестку. Мы достаточно активно доносим те нововведения, которые вносятся в систему образования, чтобы из первоисточников все желающие могли получить именно достоверную информацию", - отметил министр.