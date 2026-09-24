Единый день безопасности проходит в Беларуси

Научить людей правильно действовать в случае чрезвычайной ситуации, не поддаваться панике и уметь помочь себе и другим. В Беларуси 9-й год подряд проходит Единый день безопасности. Среди организаторов МЧС, МВД, Минздрав и Красный Крест.

Главная цель - подготовка населения к реагированию на ЧП в местах массового пребывания.

24 сентября по всей стране будут развернуты тематические площадки. Обучение организуют и на рабочих местах.

Отмечается, что подготовленность белорусов к чрезвычайным ситуациям растет - как среди молодежи, так и среди более старшего поколения.