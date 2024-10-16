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Единый день консультирования по вопросам соцзащиты семей с детьми прошел в Беларуси
Назначение и выплаты пособий, льготы многодетным и распоряжение семейным капиталом. В Беларуси прошел единый день консультирования по вопросам соцзащиты семей с детьми.
Прямые телефонные линии организовали на всех уровнях системы. На связи сотрудники Минтруда и соцзащиты, ФСЗН, а также комитета по труду, занятости и соцзащите облисполкомов и Мингорисполкома.
Такую возможность предоставили семьям по случаю Недели родительской любви.
Светлана Белаш, начальник управления Министерства труда и социальной защиты Беларуси:
"Мы отвечали на вопросы от граждан, от организаций. Вопросы разноплановые: от назначения пособий по уходу за ребенком-инвалидом, как предоставляется выходной день, вопросы по семейному капиталу, вопросы, которые не относились к системе Минтруда, - вопросы предоставления семейного общежития".
Также в Беларуси планируют продлить и дополнить программу семейного капитала. Хотят расширить список случаев, когда его можно потратить досрочно. В этом году размер выплаты составляет более 31 тыс. рублей. Ее получают многодетные семьи.
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