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Единый день приема граждан проходит в Витебской области. В Докшицах с населением общается Сивец
Автор:Капитолина Зинкевич
11 ноября сенаторы Совета Республики по традиции работают на местах.
Единый день приема граждан в этот раз принимает Витебская область.
Расскажем, за помощью, в решении каких вопросов обращаются жители северного региона.
Практика, доказавшая свою эффективность, а главное - необходимость. Единые дни приема граждан членами Совета Республики - неотъемлемая часть работы с населением.
11 ноября сенаторы на связи с северным регионом. Они работают в каждом уголке Витебщины. За содействием в решении возникающих вопросов люди могут обращаться на протяжении всего дня, и такую возможность, как правило, не упускают. В Докшицах, к примеру, с населением общается Сергей Сивец. На приеме многолюдно. А спектр озвучиваемых вопросов широкий.
"Когда глаза в глаза общаешься с гражданами, то даже те вопросы, с которыми граждане непосредственно обращаются на приемы, в дальнейшем масштабируются. Зчастую гражданин, может быть, и пришел с другим вопросом, но в процессе общения у него возникает еще ряд вопросов, в том числе к представителям власти. И это достаточно широкоформатная беседа, когда с одной стороны граждане получают возможность из первых уст узнать о вопросах, которые их волнуют. Соответственно, представители законодательного органа власти смотрят, какие проблемы волнуют наше население, чтобы иметь возможность оперативно урегулировать имеющиеся вопросы. В любом случае мультипликативный эффект тоже присутствует, - отметил Сергей Сивец, председатель Постоянной комиссии Совета Республики Национального собрания Беларуси, - потому что есть возможность дать оценку работе местных властей с населением как в части решения актуальных вопросов, так и в части социально-экономического развития региона, в котором проходит прием граждан".
Работа с обращениями, поступающими в верхнюю палату парламента, широкомасштабная. Она позволяет четко и своевременно определять наиболее актуальные для регионов проблемы, видеть, анализировать общие тенденции развития региона республики, вырабатывать взвешенные и обоснованные подходы, направленные на решение возникающих вопросов.
Многие обращения впоследствии ложатся в основу обсуждений при подготовке проектов законов.
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