"Единый оперативный язык": как учения закрывают прорехи в евразийской безопасности

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Антитеррористические учения компетентных органов государств СНГ и ШОС "Евразия-Антитеррор - 2026" в Минске показали, что совместная работа позволяет сформировать единый оперативный язык. Об этом заявил военно-политический аналитик Александр Тиханский в "Актуальном интервью".

"На сегодняшний день блок, который поставлен в первый день конференции, ставится очень конкретно и четко, поскольку мы понимаем, что академические курсы, академические программы отстают от той быстрой адаптации, которая работает в террористических ячейках. Здесь очень много междисциплинарных вещей, например, кибернетика, социология сетевых масс, когнитивные науки, в том числе и психология. И эти все вещи требуют более реалистичного и четкого понимания происходящих процессов в обществе, на межгосударственном уровне. Ведь террористические ячейки не как раньше (оборудовали какие-то лагеря, подготовились и так далее).

Александр Тиханский:

"Это уже целые квазигосударственные анклавы, которые используют слабости пограничных государств, в том числе в Центральной Азии, на Ближнем Востоке, в Восточной Европе. Это мы сегодня наблюдаем по той же утечке оружия из Украины. И эти вопросы, конечно же, требуют не только осмысления, но и отработки на практике".

Главным практическим итогом учений он назвал совместную работу двух структур, когда впервые произошло штабное слияние. "Структуры СНГ и структуры ШОС работали в одном штабе. Здесь мы можем говорить о едином оперативном языке, обмене данными в реальном масштабе времени. Здесь мы понимаем и масштаб, и то, где нужно закрыть прорехи, которые есть в евразийской безопасности", - подчеркнул аналитик.

Таким образом, по оценке Александра Тиханского, "Евразия-Антитеррор - 2026" в Минске стали не только учебной площадкой, но и первым опытом, когда компетентные органы СНГ и ШОС работали в одном штабе и на одном оперативном языке.