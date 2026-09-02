Единый полис ОСАГО Союзного государства набирает популярность среди белорусских водителей
Союзная "автогражданка" пользуется стабильным спросом среди водителей. Единый полис автострахования Союзного государства все чаще оформляют белорусы.
Так, каждый месяц заключается около 9 тыс. таких договоров, а всего за более чем год действия - около 150 тыс.
На личном авто можно ездить по территории Союзного государства под защитой страховых компаний. Риски автогражданской ответственности покрыты одновременно и в Беларуси, и в России.
Что касается цены, то размер взноса зависит от срока страхования (от 15 дней до года), объема двигателя авто и юридического статуса владельца.
Раиса Александрович, замначальника Управления белорусского бюро по транспортному страхованию:
"Средний годовой размер страхового взноса по договору союзного страхования в отношении легкового автомобиля составляет 143 рубля, в отношении грузовых автомобилей - 416 рублей, автобусов - около 500 рублей. На самом деле это незначительные взносы. Уплату можно производить в два этапа: 50 % при заключении договора страхования и 50 % - в течение 6 месяцев после его заключения".
Заключается союзное ОСАГО в электронном виде, а начинает действовать со дня, следующего за днем оплаты.