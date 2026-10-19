Единый реестр имущества Беларуси планируют преобразовать в национальную торговую площадку

Сделать процедуры покупки и аренды недвижимости более прозрачными и максимально быстрыми как для бизнеса, так и для граждан: Единый реестр имущества Беларуси планируют преобразовать в полноценную национальную торговую онлайн-площадку.

Пользователи смогут не просто находить нужные квадратные метры, но и дистанционно подавать заявки, участвовать в онлайн-торгах и заключать сделки в "один клик".

Сегодня в Едином реестре имущества содержится информация о более чем 1,5 млн объектов недвижимости по всей стране.

Евгений Батуревич, консультант отдела регулирования земельных отношений главного управления Государственного комитета по имуществу Беларуси:

"Создание национальной торговой площадки решит, наверное, самый главный вопрос, который задают, в том числе, граждане, обращаясь к нам на горячую линию Государственного комитета по имуществу, - это как приобрести этот дом здесь и сейчас. Не надо будет ехать в исполком, вся информация будет публиковаться в интернете. Подать заявку на участие в аукционе либо заключить договор о его приобретении можно будет онлайн".

Особый интерес у белорусов вызывает реестр пустующих домов. Напомню, многие из них можно приобрести всего за одну базовую - сегодня это 45 рублей.