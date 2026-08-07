Единый реестр цифровых показателей заработал на Национальном правовом интернет-портале Беларуси

На Национальном правовом интернет-портале Беларуси появился банк данных "Единый реестр цифровых показателей".

Расскажем, зачем такой инструмент и как он влияет на жизнь белорусов.

В Едином реестре цифровых показателей теперь собраны все данные, которые нужны людям: индексы, коэффициенты, тарифы ЖКХ, цены на социально значимые товары или услуги. Для бухгалтеров и юристов это значительно сэкономит часы работы. Нужные данные можно найти за несколько секунд. По сути в этом реестре вся важная информация разложена по полочкам и доступна в один клик.

"Идея создать такой ресурс возникла в ходе проведения масштабной ревизии законодательства в 2024 году по поручению главы государства. Я напомню: объектом ревизии являлось более 171 тыс. нормативных правовых актов, которые составляют наше законодательство. Это довольно большой объем, в котором вынуждены ориентироваться и искать нужные акты законодательства как представители деловой среды, так и простые граждане нашей страны. В ходе этой ревизии было выработано предложение, которое было поддержано главой государства и реализовано в апрельском законе, который предусмотрел корректировки закона нормативных правовых актов, - прокомментировал директор Национального центра законодательства и правовой информации Андрей Мательский. - Создавая этот ресурс, уделялось внимание тому, чтобы максимально оперативно эта информация доходила до конечного потребителя. Тем более когда речь идет о таких вопросах, которые для каждого имеют значение: тарифы, цены, индексы, изменение стоимости строительно-монтажных работ и так далее. Это то, что имеет значение и для деловых кругов, и для граждан".

Андрей Мательский

Также Андрей Мательский рассказал, как найти необходимую информацию на портале: "Мы постарались реализовать эту информацию в наиболее удобном, интуитивно понятном способе для наших граждан. Поэтому на главной странице портала выделен соответствующий раздел - "Единый реестр цифровых показателей". Входя в этот раздел, можно ознакомиться с краткой общей информацией о банке данных, чтобы люди понимали, что собой представляет этот ресурс. И реализована система поиска необходимой информации по конкретным цифровым показателям. Информация отражена по показателям в виде карточки соответствующего документа, где указывается наименование соответствующего показателя. Там указывается сам размер показателя, территория, на которой действует показатель, и дата введения этого показателя, и, соответственно, круг лиц, на которых этот показатель распространяется: либо на граждан, либо на юридических лиц, либо на всех".

Кроме того, есть ссылка на конкретный документ, которым этот показатель утвержден. А для тех, кто привык работать с первоисточниками и читать тексты соответствующих документов, есть возможность по гиперссылке перейти и ознакомиться с текстом того документа, который этот показатель утвердил. Система поиска предусматривает и возможность быстрого получения информации по документам, которые поступили в течение суток, в течение недели, либо в течение месяца.

В Единый реестр уже загружено более 1100 показателей. Больше не нужно тратить много времени на поиск информации. Реестр обновляется автоматически. Новые тарифы, цены, нормативы появляются в разделе максимально оперативно.