Сегодня школьники всей страны объединились, чтобы вспомнить историческое прошлое и вместе строить счастливое будущее для нашей страны. Единый урок, посвященный Дню народного единства, проходит во всех учреждениях образования. Прямо сейчас в столичной гимназии № 61 говорят об освободительном походе Красной армии в 1939 году, о дате справедливого воссоединения белорусского народа и об общенациональных ценностях.

Урок проходит в необычном интерактивном формате: для ребят начальных классов организовали заочное путешествие в прошлое и провели тематические беседы, а для школьников средних и старших классов сделали акцент на истории праздника и его общенациональном значении. Учителя еще раз напомнили о миролюбивой политике Беларуси и мерах, которые государство принимает для обеспечения национальной безопасности.

Руслан Изотов, учащийся гимназии № 61 Минска:

"С этого урока я понял, что в 1921 году произошло трагическое событие: наша страна разделилась на две части, и на самом деле это страшно. Наша страна едина, и это очень хорошо. Мы все работаем на благо нашей страны. Весь наш народ трудится, чтобы наше будущее было прекрасным, и Беларусь была лучшей страной в мире".

Даниил Шиков, учащийся гимназии № 61 Минска:

"Мы сегодня на уроке изучали историю 1939 года Беларуси. День народного единства напоминает нам о любви, сплочении, добрых делах, дружбе".

В 11 утра по всей стране пройдет республиканский диктант, приуроченный ко Дню народного единства. Тематика: патриотизм, историческая память и единство Беларуси.

Елена Белова, учитель гимназии № 61 Минска:

"В чем его важность? В том, что он не просто показывает грамотность населения, мы не проверяем знания, не проверяем оценки. Это скорее дань памяти и, наверное, развитие нашего патриотизма, формирование навыков гражданственности, возможность показать, насколько мы любим, насколько ценим и бережем свою страну".

Сегодня школьники понимают, что 17 сентября - это не просто дата в календаре, это символ восстановления справедливости, возвращения целостности белорусским землям, а также день, который напоминает нам, что наша сила - в общей истории, культуре и сплоченности.

Единый урок, посвященный Дню народного единства, проходит во всех учреждениях образования.