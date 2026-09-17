Единый урок ко Дню народного единства пройдет во всех школах Беларуси

Во всех школах страны сегодня ко Дню народного единства пройдет единый урок в рамках программы "Я. Моя семья. Моя Родина".

Основная цель - сформировать у школьников уважительное отношение к истории Беларуси, а также объяснить значение Дня народного единства, когда историческая справедливость восторжествовала, и белорусы смогли воссоединиться со своей Родиной.

Для младших классов урок пройдет в игровой форме, а для учеников с пятого по девятый класс акцент сделают на истории праздника и его общенациональном значении. Старшеклассникам учителя расскажут о миролюбивой политике Беларуси и мерах, которые государство принимает для обеспечения национальной безопасности.