Единый урок проходит во всех учреждениях образования Беларуси

1 сентября в Беларуси отмечают День знаний. Во всех учреждениях образования проходит единый урок "Знания сегодня - сила и процветание Беларуси завтра!".

Заместитель главы Администрации Президента Беларуси Дмитрий Матусевич в День знаний посетил специальную школу № 14 г. Минска.

"Эта школа особенная, потому что здесь учатся дети с нарушением слуха. В результате долгой работы сформировался очень хороший коллектив педагогов, учителей, обслуживающего персонала", - отметил он.

Уже более пяти лет Дмитрий Матусевич посещает мероприятия в данной школе и оказывает поддержку.

"Самое главное - видеть счастливые улыбки наших детей, которые всегда думают о хорошем, они должны смотреть в будущее с уверенностью", - добавил заместитель главы Администрации Президента Беларуси.

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