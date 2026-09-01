Единый урок проходит во всех учреждениях образования Беларуси
1 сентября в Беларуси отмечают День знаний. Во всех учреждениях образования проходит единый урок "Знания сегодня - сила и процветание Беларуси завтра!".
Заместитель главы Администрации Президента Беларуси Дмитрий Матусевич в День знаний посетил специальную школу № 14 г. Минска.
"Эта школа особенная, потому что здесь учатся дети с нарушением слуха. В результате долгой работы сформировался очень хороший коллектив педагогов, учителей, обслуживающего персонала", - отметил он.
Уже более пяти лет Дмитрий Матусевич посещает мероприятия в данной школе и оказывает поддержку.
"Самое главное - видеть счастливые улыбки наших детей, которые всегда думают о хорошем, они должны смотреть в будущее с уверенностью", - добавил заместитель главы Администрации Президента Беларуси.
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