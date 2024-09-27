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Единое экспертное пространство - в Минске состоялось заседание Координационного совета стран СНГ

Первое заседание Координационного совета стран СНГ в сфере судебно-экспертной деятельности состоялось накануне в Минске 26 сентября.

Целью совета является создание единого судебно-экспертного пространства для обмена опытом, систематизации и унификации методик экспертных исследований, рассмотрения вопросов организации подготовки и повышения квалификации кадров, а также проведения совместных научно-практических конференций и научно-исследовательских работ.

Алексей Волков, председатель Государственного комитета судебных экспертиз Беларуси:

"Решены все вопросы, касающиеся организации деятельности Координационного совета, определены планы на работы на ближайшие 3 года, приняты принципиально важные решения о направлениях, по которым необходимо взаимодействовать. Это касается и формирования единого экспертного пространства, совместной подготовки наших экспертов и апробаций экспертных методик на территории наших стран".

Деятельность Координационного совета поможет укрепить судебно-экспертное сотрудничество, переход к долгосрочному и системному взаимодействию в многостороннем формате, а также развитию партнерских отношений стран СНГ в области судебной экспертизы.

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