Единственная женщина-кузнец в Беларуси: Я кую не железо, а пространство внутри него

14 ноября профессиональный праздник отмечают мастера огня и молота, наследники древнего ремесла - кузнецы. Этой профессии более тысячи лет.

Проектирует, чертит, рассчитывает, прорабатывает - это далеко не полный список задач, с которыми справляется Мария Тарлецкая, единственная женщина-кузнец в Беларуси. Ее уникальные металлические творения украшают улицы столицы и областных городов. Среди самых ярких работ - потолочные композиции на станции метро "Ковальская Слобода" в Минске. Особенностью и неповторимой изюминкой мастерицы является ее страсть к интеграции белорусских мотивов во все свои произведения.

Мария Тарлецкая, скульптор, кузнец, член Союза художников Беларуси news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25779c1e-d61f-44e8-8b4c-5f401d9312c9/conversions/f05430f9-282f-48c6-bfaf-10f77a9168e3-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25779c1e-d61f-44e8-8b4c-5f401d9312c9/conversions/f05430f9-282f-48c6-bfaf-10f77a9168e3-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25779c1e-d61f-44e8-8b4c-5f401d9312c9/conversions/f05430f9-282f-48c6-bfaf-10f77a9168e3-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/25779c1e-d61f-44e8-8b4c-5f401d9312c9/conversions/f05430f9-282f-48c6-bfaf-10f77a9168e3-xl-___webp_1920.webp 1920w

Мария Тарлецкая, скульптор, кузнец, член Союза художников Беларуси: "Любимый белорусский мотив - вытинанка. Конечно же, это птицы, деревья. Вот такой очень женский подход. Говорят, что мои работы отличаются особой легкостью и воздухом внутри. Еще когда я училась в академии (я училась на кузнеца, я дипломированный кузнец), меня научили ковать не железо, а пространство внутри этого железа".

Потребность в таких специалистах есть, особенно на промышленных предприятиях.

Редкой профессии обучают в Минском колледже ремесленничества и дизайна им. Кедышко news.by https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21b6369b-f790-4f6c-b90b-729e9e8c356d/conversions/8e62c38d-c154-4462-b1a1-b621e0005735-sm-___webp_480.webp 480w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21b6369b-f790-4f6c-b90b-729e9e8c356d/conversions/8e62c38d-c154-4462-b1a1-b621e0005735-md-___webp_768.webp 768w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21b6369b-f790-4f6c-b90b-729e9e8c356d/conversions/8e62c38d-c154-4462-b1a1-b621e0005735-lg-___webp_1280.webp 1280w, https://s3-minsk.becloud.by/media-assets/news-by/21b6369b-f790-4f6c-b90b-729e9e8c356d/conversions/8e62c38d-c154-4462-b1a1-b621e0005735-xl-___webp_1920.webp 1920w Редкой профессии обучают в Минском колледже ремесленничества и дизайна им. Кедышко

Освоить эту редкую профессию можно только в Минском колледже ремесленничества и дизайна имени Кедышко. Здесь есть своя кузница, оснащенная всем необходимым оборудованием и материалами.

"Ты делаешь не просто эстетически красивые вещи, ты можешь найти еще и практическое их применение. Нравится творческий подход, - поделился выпускник Минского колледжа ремесленничества и дизайна имени Н. А. Кедышко Михаил Селюнин. - Поступает заказ сделать, например, журнальный столик. Можно же просто сделать коробочку и отдать ее, сказав, что все готово. А ты сидишь, думаешь, как это сделать красиво, аккуратно, чтобы людям нравилось. И в процессе этого можно тоже развиваться".

Александр Чирков, мастер производственного обучения ручной ковке Минского колледжа ремесленничества и дизайна имени Н. А. Кедышко: "У нас ребята обучаются три года. Они получают три профессии: электрогазосварщик, кузнец ручной ковки и кузнец-штамповщик. Первый курс обучения у ребят проходит в сварочных мастерских. У нас отличные аппараты. На втором курсе ребята занимаются в кузнечной мастерской. Обретают навыки ручной ковки, а также на заводах они проходят производственную практику по горячей штамповке".