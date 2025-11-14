3.68 BYN
Единственная женщина-кузнец в Беларуси: Я кую не железо, а пространство внутри него
14 ноября профессиональный праздник отмечают мастера огня и молота, наследники древнего ремесла - кузнецы. Этой профессии более тысячи лет.
Проектирует, чертит, рассчитывает, прорабатывает - это далеко не полный список задач, с которыми справляется Мария Тарлецкая, единственная женщина-кузнец в Беларуси. Ее уникальные металлические творения украшают улицы столицы и областных городов. Среди самых ярких работ - потолочные композиции на станции метро "Ковальская Слобода" в Минске. Особенностью и неповторимой изюминкой мастерицы является ее страсть к интеграции белорусских мотивов во все свои произведения.
Мария Тарлецкая, скульптор, кузнец, член Союза художников Беларуси: "Любимый белорусский мотив - вытинанка. Конечно же, это птицы, деревья. Вот такой очень женский подход. Говорят, что мои работы отличаются особой легкостью и воздухом внутри. Еще когда я училась в академии (я училась на кузнеца, я дипломированный кузнец), меня научили ковать не железо, а пространство внутри этого железа".
Потребность в таких специалистах есть, особенно на промышленных предприятиях.
Освоить эту редкую профессию можно только в Минском колледже ремесленничества и дизайна имени Кедышко. Здесь есть своя кузница, оснащенная всем необходимым оборудованием и материалами.
"Ты делаешь не просто эстетически красивые вещи, ты можешь найти еще и практическое их применение. Нравится творческий подход, - поделился выпускник Минского колледжа ремесленничества и дизайна имени Н. А. Кедышко Михаил Селюнин. - Поступает заказ сделать, например, журнальный столик. Можно же просто сделать коробочку и отдать ее, сказав, что все готово. А ты сидишь, думаешь, как это сделать красиво, аккуратно, чтобы людям нравилось. И в процессе этого можно тоже развиваться".
Александр Чирков, мастер производственного обучения ручной ковке Минского колледжа ремесленничества и дизайна имени Н. А. Кедышко: "У нас ребята обучаются три года. Они получают три профессии: электрогазосварщик, кузнец ручной ковки и кузнец-штамповщик. Первый курс обучения у ребят проходит в сварочных мастерских. У нас отличные аппараты. На втором курсе ребята занимаются в кузнечной мастерской. Обретают навыки ручной ковки, а также на заводах они проходят производственную практику по горячей штамповке".
Три года назад в колледже возобновили подготовку кузнецов, и уже в 2025 году состоялся первый выпуск таких специалистов. Сегодня выпускники успешно проходят отработку на десятках промышленных предприятий, среди которых такие гиганты, как МТЗ и Минский завод шестерен. Так что профессия важна, актуальна и будет сохранять свои традиции еще тысячу лет.