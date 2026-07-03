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Единственный в мире оригинальный танк Т-35А можно увидеть в парке Победы в Минске

З Июля в парке Победы в Минске можно посмотреть на уникальные образцы ретротехники, услышать армейские песни и отведать солдатской каши.

Внушительная выставка выстроилась вдоль проспекта Победителей в белоруской столице. Из всех экспонатов внимание сразу привлекает единственный сохранившийся в мире оригинальный танк Т-35А.

Александр Иванов, главный хранитель фондов Центрального парка "Патриот" Минобороны России

Как рассказал Александр Иванов, главный хранитель фондов Центрального парка "Патриот" Минобороны России, таких танков была выпущена 61 единица на Харьковском паровозостроительном заводе. В 1941 году практически все они были потеряны в основном в Украине. Основная причина - технические неполадки. "Это единственный танк, который остался в оригинале. Ему повезло, он попал как учебный танк в Казанское танковое училище", - отметил Александр Иванов.

На выставке представлена и современная техника, в том числе белорусские разработки "Белград", "Полонез".

В 12:00 начнется показательное выступление кинологов со своими подопечными, свои точки разворачивают специалисты противоминного центра, воины-связисты, военные медики. Организаторы обещают конкурсы, призы, подарки и, конечно, солдатскую кашу.

Разделы:

Общество

Теги:

выставкавоенная техникаДень Независимости
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