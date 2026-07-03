Единственный в мире оригинальный танк Т-35А можно увидеть в парке Победы в Минске

З Июля в парке Победы в Минске можно посмотреть на уникальные образцы ретротехники, услышать армейские песни и отведать солдатской каши.



Внушительная выставка выстроилась вдоль проспекта Победителей в белоруской столице. Из всех экспонатов внимание сразу привлекает единственный сохранившийся в мире оригинальный танк Т-35А.

Как рассказал Александр Иванов, главный хранитель фондов Центрального парка "Патриот" Минобороны России, таких танков была выпущена 61 единица на Харьковском паровозостроительном заводе. В 1941 году практически все они были потеряны в основном в Украине. Основная причина - технические неполадки. "Это единственный танк, который остался в оригинале. Ему повезло, он попал как учебный танк в Казанское танковое училище", - отметил Александр Иванов.

На выставке представлена и современная техника, в том числе белорусские разработки "Белград", "Полонез".

В 12:00 начнется показательное выступление кинологов со своими подопечными, свои точки разворачивают специалисты противоминного центра, воины-связисты, военные медики. Организаторы обещают конкурсы, призы, подарки и, конечно, солдатскую кашу.