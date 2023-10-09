3.40 RUB
3.39 USD
3.58 EUR
ЭкономикаПрезидентОбществоПолитикаПроисшествияЗдоровьеТехнологииКультураРегионыСпортВ миреТелеграм новостиКругозор
Единственный в Беларуси конный патруль работает в Лиде: как лошади помогают людям
В Лиде правоохранители обеспечивают общественную безопасность, в том числе и при помощи лошадей. В древнем городе возродили конную милицию. На службе в местном РОВД появились грациозные Грейс и Эльдорадо. Маршруты необычного патруля пролегают по туристическим местам и городским паркам. Как несут службу всадники в погонах, узнал Юрий Карнелович.
Рабочий день милиционеры роты патрульно-постовой службы Виктория Мисюс и Евгений Леошко начинают с подготовки своих напарников - лошадей Грейс и Эльдорадо. Делают это с удовольствием.
Виктория с 8 лет занималась в конно-спортивной школе. Теперь, придя на службу в милицию, продолжает любимое дело. Тем более, лошади неприхотливые животные. Главное - соблюдать рацион (в меню - сено и овес) и найти правильный подход.
У каждой лошади свой характер. Ее настроение меняется каждый день: может быть игривым, грустным. Конечно, к лошади нужно найти свой подход. Работу мы начинаем с того, что приводим лошадь в порядок, далее седлаем ее и приступаем к работе.
Дорога от конюшни до города занимает несколько минут. Лошадей до места несения службы доставляют в специальном прицепе. Сегодня ответственный участок - городской парк и территория вокруг замка. Следить за порядком - уже привычная задача для конного наряда.
Конный наряд милиции работает в тесной связке с другими сотрудниками патрульно-постовой службы. Для мониторинга ситуации в небо поднимается квадрокоптер и координаты возможного правонарушения передаются всадникам. А они уже оперативно прибывают на место происшествия.
Традиционно много работы у конного патруля во время городских праздников. Не раз приходилось задерживать хулиганов, но в основном милиционеры работают на профилактику.
Есть положительные примеры задержания нарушителей общественного порядка, когда конный патруль принимал участие в пресечении преступлений, административных правонарушений. Внимание людей конный патруль очень привлекает. В первую очередь это имиджевая составляющая для всей системы органов внутренних дел. Потому что люди нами интересуются, люди на нас обращают внимание.
Идея возрождения конной милиции в Лиде обсуждалась давно. Древний город, исторический замок - все неразрывно связано с лошадьми. За короткое время необычный патруль стал настоящим туристическим брендом Лиды.
Пока в Лиде работает два конных патруля. В перспективе - увеличение штата. Совсем скоро здесь планируют купить еще несколько лошадей.
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
Парламентарии Беларуси и России соберутся в Санкт-Петербурге для решения важнейших вопросов
Антонина Кошель расскажет о самом сокровенном: пути к триумфу, личной драме и звездной команде
Брестской таможне - 85 лет: под ее контролем один из самых напряженных участков границы ЕАЭС
"Время выбрало нас": в 1993 году у молодой Беларуси появились новые проблемы на несколько лет вперед
В мире
Все
Банан и клейкая лента - цена нашумевшей инсталляции повергла в шок
Форд объявил о сокращении 4 тыс. рабочих мест в Европе. Всему виной китайцы
Более 65 человек погибли после израильского удара по больничному комплексу в секторе Газа - Al Jazee
На саммите G20 четко прослеживалось - мир требует уважения государств и отмены доминирования
Регионы
Все
Происшествия
Все