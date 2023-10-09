Единственный в Беларуси конный патруль работает в Лиде: как лошади помогают людям

В Лиде правоохранители обеспечивают общественную безопасность, в том числе и при помощи лошадей. В древнем городе возродили конную милицию. На службе в местном РОВД появились грациозные Грейс и Эльдорадо. Маршруты необычного патруля пролегают по туристическим местам и городским паркам. Как несут службу всадники в погонах, узнал Юрий Карнелович.

Рабочий день милиционеры роты патрульно-постовой службы Виктория Мисюс и Евгений Леошко начинают с подготовки своих напарников - лошадей Грейс и Эльдорадо. Делают это с удовольствием.

Виктория с 8 лет занималась в конно-спортивной школе. Теперь, придя на службу в милицию, продолжает любимое дело. Тем более, лошади неприхотливые животные. Главное - соблюдать рацион (в меню - сено и овес) и найти правильный подход.

У каждой лошади свой характер. Ее настроение меняется каждый день: может быть игривым, грустным. Конечно, к лошади нужно найти свой подход. Работу мы начинаем с того, что приводим лошадь в порядок, далее седлаем ее и приступаем к работе. Виктория Мисюс

Дорога от конюшни до города занимает несколько минут. Лошадей до места несения службы доставляют в специальном прицепе. Сегодня ответственный участок - городской парк и территория вокруг замка. Следить за порядком - уже привычная задача для конного наряда.

Конный наряд милиции работает в тесной связке с другими сотрудниками патрульно-постовой службы. Для мониторинга ситуации в небо поднимается квадрокоптер и координаты возможного правонарушения передаются всадникам. А они уже оперативно прибывают на место происшествия.

Традиционно много работы у конного патруля во время городских праздников. Не раз приходилось задерживать хулиганов, но в основном милиционеры работают на профилактику.

Есть положительные примеры задержания нарушителей общественного порядка, когда конный патруль принимал участие в пресечении преступлений, административных правонарушений. Внимание людей конный патруль очень привлекает. В первую очередь это имиджевая составляющая для всей системы органов внутренних дел. Потому что люди нами интересуются, люди на нас обращают внимание. Денис Жинко, первый замначальника Лидского РОВД, начальник милиции общественной безопасности

Идея возрождения конной милиции в Лиде обсуждалась давно. Древний город, исторический замок - все неразрывно связано с лошадьми. За короткое время необычный патруль стал настоящим туристическим брендом Лиды.