3.43 RUB
3.32 USD
3.60 EUR
ПрезидентЭкономикаОбществоПолитикаЗдоровьеТехнологииКультураПроисшествияРегионыСпортВ миреКругозорТелеграм новости
Единственный в Беларуси кукурузный лабиринт открыл второй сезон
Квест изменился. Увеличились размеры и изменился рисунок запутанных троп. Найти выход попыталась Наталья Кузьмицкая.
Каникулы необходимо проводить активно. В прошлом году семья Корсаковых до "Кукуполиса" не доехала, в этом году в компании гостей из Вашингтона все-таки решили протестировать лабиринт и проверить свою интуицию. Буквально две минуты и дружная компания разошлась по запутанным зеленым дорожкам.
Именно Америка - родина кукурузных лабиринтов. Это излюбленная осенняя традиция местных фермеров. В прошлом году, вопреки скептикам, Александр Пажаренко воплотил эту заокеанскую мечту здесь, в Дзержинском районе. Как только побеги достигли необходимой высоты, парк развлечений снова открыл двери для посетителей. Изменился и рисунок лабиринта. В прошлом году гости "Кукуполиса" блуждали среди городов Беларуси, в этом году с высоты птичьего полета - башни сказочного замка.
После прохождения лабиринта гостям парка предложат поучаствовать в других развлечениях. Попробовать экопродукты, поиграть в настольные игры или познакомиться с жителями "Кукуполиса".
Президент
Все
Политика
Все
Общество
Все
В Минск прибыли мощи преподобных Евфросинии Полоцкой и Евфросинии Московской
Обсуждение смыслов и результатов масштабного форума по безопасности - в "Клубе редакторов"
Обрыв линий, падение деревьев. О факторах опасности при сильном ветре предупредили в МЧС
Мобильные датчики контроля скорости работают на 11 участках дорог в Минске
В мире
Все
Регионы
Все
Зона X
Все
Минчанка по чужим паспортам покупала смартфоны, а затем продавала гаджеты
Девушка из Конго хотела стать студенткой в Беларуси - помешал фальшивый паспорт
Под Смоленском задержали белоруса с контрабандой форели стоимостью около 2,5 млн рос. рублей
66-летняя солигорчанка поверила "заморскому жениху" и потеряла 4500 долларов