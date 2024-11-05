Единство до слез! Грандиозное спортивно-развлекательное шоу "Время наших побед" состоялось в Минске

В Минске состоялось шоу, где спорт и шоу слились воедино. Надо признать, такого масштаба у нас в стране еще не было! На "Минск-Арене" прошел грандиозный спортивно-развлекательный фестиваль "Время наших побед". Среди зрителей - наше будущее. На событие были приглашены студенты и воспитанники социальных учреждений. Главная идея форума - объединение нации. Ведь спорт - это большая сила, которая сплачивает сердца.

А наши атлеты не раз заставляли звучать белорусский гимн на международных состязаниях. Они не единожды поднимались на пьедестал почета. Нам есть чем гордиться и чем дорожить. Все выступления чемпионов и призеров сопровождались впечатляющими спецэффектами и живой музыкой.

Есть виды спорта, в которых атлеты демонстрируют предел человеческих возможностей, однако выдерживая эстетику. Художественная гимнастика, синхронное плавание, фигурное катание - яркие примеры. После каждых крупных состязаний эти спортсмены участвуют в локальном гала-шоу. То есть творческих представлениях, но только одной дисциплины.

Лет 20 назад у нас в стране проходили "Шоу звезд мировой гимнастики". В Минске на снарядах и ковре победители и призеры планетарных и европейских форумов показывали свои лучшие программы в образах и под музыку. Со временем такие праздники перестали проводиться.

Об уникальном формате, который объединяет спорт и искусство, напомнила Алина Кабаева. В марте олимпийская чемпионка из России привезла в Беларусь детский благотворительный фестиваль художественной гимнастики "Алина". На событии присутствовал и глава государства Александр Лукашенко.

Это была идея Президента целиком и полностью. Задумка Президента и поручение, скажем так. И вопрос, который прозвучал в адрес всех нас: почему бы нашим спортсменам тоже не показать нашей стране, нашим людям, нашей молодежи в первую очередь, на что они способны", - подчеркнула она.

Наталья Эйсмонт, пресс-секретарь Президента Беларуси:

"Это была идея Президента целиком и полностью. Задумка Президента и поручение, скажем так. И вопрос, который прозвучал в адрес всех нас: почему бы нашим спортсменам тоже не показать нашей стране, нашим людям, нашей молодежи в первую очередь, на что они способны? Есть что показать и есть кем гордиться. Это шоу больше задумывалось с уклоном на художественную гимнастику. Одна из основных корректировок, которую внес именно глава государства, состояла в том, что это шоу должно представлять максимальное количество видов спорта".

Такова профессиональная доля. Атлеты без устали работают в своих залах, бассейнах, на стадионах и аренах. Их никто не видит. Это то, что всегда остается (выражаясь журналистским сленгом) "за кадром". А миг, когда спортсмены выходят на соревновательную площадку, когда они заметны - очень краток. Потому ребята и девчата готовились к шоу, тренировались целую осень! Всем хотелось ярко представить свою дисциплину.

Иван Литвинович, двукратный олимпийский чемпион в прыжках на батуте:

"Интересная тема, мне это нравится. На международной арене легче выступать. Тут более волнительно".

Анастасия Салос, призер чемпионатов мира и Европы по художественной гимнастике:

"Начинали готовиться этим летом. Последнюю неделю целыми днями проводили на репетициях. Шоу получилось невероятно интересным. Шоу объединяет все виды спорта, что очень важно, ведь спорт - это одно единое целое общество, и мы работаем на благо нашей страны".

Ульяна Молчанова, призер чемпионатов мира и Европы по спортивной акробатике:

"Как будто бы выступаем на международной арене. Мы очень благодарны, что мы смогли поучаствовать в этом просто невероятном шоу".

Вера Буцель, двукратный призер чемпионата Европы по синхронному плаванию в групповом упражнении:

"Нам, спортсменам, очень приятно, что такое у нас стало проводиться. Много вопросов задается. Вы под водой стоите на ногах? Нет, мы не стоим, и в этом бассейне все прекрасно видно".

Для того чтобы показать синхронное плавание, организаторы фестиваля соорудили два прозрачных бассейна. А еще из видов спорта были представлены художественная гимнастика, акробатика, прыжки на батуте и дорожке.

Спортивно-зрелищное шоу "Время наших побед" принимала лучшая площадка страны - "Минск-Арена". Ради фестиваля здесь растопили лед, установили огромную сцену, а технические возможности комплекса позволили организовать парящие платформы под сводами сооружения. И так огромное количество прожекторов, но ради задумки и сценария было решено увеличить количество световых приборов вдвое. Все сияло и переливалось.

7 тыс. зрителей, среди которых был и Президент Беларуси Александр Лукашенко, увидели не просто спортивные упражнения, а адаптированные показательные программы. 700 человек на площадке в совокупности. Более 20 оригинальных номеров, где все подготовили с нуля: от декораций до костюмов. Даже музыка частично была написана. К слову, ребята и девчата выступали в сопровождении Президентского оркестра Беларуси и звезд эстрады.

Полина Гагарина, певица (Россия):

"Гордость за таких потрясающих спортсменов. Синтез искусства всегда приветствуется, это всегда интересно".

Жанет, певица, заслуженная артистка Беларуси:

"Действительно, работа огромного количества высочайших профессионалов. И мне кажется, для нас, для Беларуси, это некий такой прорыв".

Тарас Присяжнюк, солист Большого театра Беларуси:

"Время пришло сказать, что мы классные, что мы талантливые, что мы вместе, что мы объединены. И то, что мы сейчас, сегодня можем транслировать это масштабное действие под названием спорт, культура, творчество и все, что происходит сегодня".

Основным элементом всего представления стали часы. Поэтому зрителей ожидало 12 тематических блоков. Сценаристы шоу заложили глубокий философский смысл.

Елена Лобач, художественный руководитель спортивно-развлекательного шоу "Время наших побед":

"Из чего состоит наша жизнь? Мы мечтаем, любим, действуем, иногда рискуем. Вот это шоу основывается на блоках, содержащих в себе эти глаголы. Последний блок - это и есть название нашего шоу "Время наших побед". Именно сейчас и есть то время, когда мы можем побеждать, когда мы можем достигать, когда у нас есть для этого все условия абсолютно. Очень хочется, чтобы молодежь это понимала".

Екатерина Сиротина, заслуженный тренер России, хореограф-постановщик:

"Каждый зритель, уходя отсюда, задумается, на что я потрачу следующий день своей жизни. И такие проекты гимнастические, спортивные, симбиозы различных видов спорта, которые поднимают важные человеческие ценности и заставляют нас о них задуматься, это необходимость".

Пронзительным эпизодом фестиваля стал блок "Время помнить". Солировали двое: актриса Купаловского театра Екатерина Качан и будущий лидер нацкоманды по художественной гимнастике Дарья Грохотова.

Дарья Грохотова, многократный призер спортивных игр стран БРИКС по художественной гимнастике:

"Номер "Непрочитанное письмо", как мужчина не пришел с войны, девушка его ждала беременная. На самом деле для меня это очень сложный номер, потому что я так на него настраиваюсь, чтобы прямо у всех мурашки пошли".

Светлана Хоркина, двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике (Россия):

"В следующем году 80-летие, юбилей со дня Победы в Великой Отечественной войне. Поэтому время побед продолжается, а мы наследники этой победы. У нас генетически заложена победа, быть победителями. Сегодня мы это наблюдаем".

За наше настоящее заплачена страшная цена. Мы вместе стоим за мирное сегодня и счастливое завтра. Долг и обязанность каждого дорожить тем, что делается для процветания страны. В номере "Время оценить" выступили призеры кубков мира по спортивным танцам на колясках.

Алеся Алехнович, двукратный серебряный призер кубков мира по спортивным танцам на колясках:

"Очень, очень чувствуется поддержка, потому что когда на международной арене мы защищаем честь страны, мы на защите, мы как воины. А здесь выходишь и, мне кажется, чувствуешь все тепло, поддержку зала, который смотрит на тебя".

В стремительной жизни есть то, что крепче любого сплава - дружба. Когда весь мир забыл, как это делается правильно, наша страна со своими стратегическими партнерами помнит. Свои уникальные и колоритные представления привезли китайские акробаты и российские грации. И для них были переданы подарки от белорусского лидера.

Милена Щенятская, мастер спорта международного класса по художественной гимнастике (Россия):

"Это огромная честь, что наш номер выбрали для того, чтобы мы участвовали в Беларуси".

Сюй Жуй, хореограф-постановщик (Китай):

" У Беларуси и Китая хорошие партнерские связи. Нам очень нравятся белорусы. Мы чувствуем доброжелательность к ним, мы надеемся, что дружба между нашими странами будет процветать".

Организаторы позиционировали "Время наших побед" как экспериментальное и социальное шоу. Поэтому билеты на событие не продавались. На фестиваль пригласили в основном студенческую молодежь всех регионов.

Алина Горносько, бронзовый призер Олимпийских игр - 2020 по художественной гимнастике:

"И волнение, и страх, и стресс, и тем не менее гордость. И в конце, наверное, только на финальном номере, когда я вышла, я увидела, какую арену мы собрали, как они на нас смотрят, как им понравилось. Поэтому это было круто".

Зрители высказали свои впечатления:

" Они, правда, очень классные, очень талантливые".

"Супер! Конечно, впечатляет".

"Очень красивый концерт, невероятные эмоции".

"Замечательно. Мы под огромнейшим впечатлением от всего увиденного, услышанного".

"Гордость за детей, за спортсменов. Это очень, конечно. Бесконечное спасибо их родителям. Молодцы!"

"Гордость за нашу родину, за нашу Беларусь. Единство до слез".