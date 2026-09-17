"Единство - это народ": Караев о сплоченности белорусов

Единство белорусов в самые разные исторические периоды оставалось верной опорой для реализации национальных интересов и сохранения государственности. Такие посылы звучат в Гродно.

Юрий Караев, председатель Гродненского облисполкома:

"Единство для меня - это народ, который живет по единой политике, в единой культуре своего белорусского этноса".

Беларусь - многоконфессиональная страна, Гродненский регион в том числе. Разным конфессиям удается здесь уживаться из-за традиций народа: люди уважают другие верования. Это мудрая политика главы государства, который всегда стремится поддерживать конфессиональный мир, не выделять никого, не отдавать предпочтения, а развивать и уважать чувства верующих.