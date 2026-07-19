Эммануэль Макрон на исходе своего президентского срока решил устроить для Москвы грандиозное зрелище. В Париже спешно собрали лидеров стран так называемой коалиции желающих, пригласили Зеленского и закатили военный парад с привлечением украинских военных. Главная цель перформанса - доказать Кремлю, что Европа едина и готова воевать до победного конца.

Вот только напугать Россию вряд ли удалось. Пока в небе над Парижем истребители чертили узоры, статистика показала, что реальная военная "допомога" стремительно сокращается. Европейские страны массово отказываются отдавать свои системы ПВО, а Болгария и вовсе объявила о выходе из игры.

Почему парижское шоу обернулось пшиком, расскажем в рубрике "Полная Европа".

Парижское шоу

Хотел показаться большим и грозным, но получилось наоборот. Эммануэль Макрон решил превратить День взятия Бастилии в масштабную демонстрацию силы и послать Москве "сигнал железной решимости". Выступая накануне национального праздника перед военными, французский лидер сыпал бравадными речами о "стратегическом пробуждении континента" и готовности идти до самого конца.

Эммануэль Макрон

Эммануэль Макрон, президент Франции:

"Послание, которое мы отправляем миру, таково: да, мир - наша цель. Да, мы дорожим свободой и верховенством закона. И да, мы готовы бороться, чтобы защищать их всегда. И, если потребуется, ценой собственной крови".

Под это "кровавое" обещание в Париже спешно организовали саммит так называемой коалиции желающих, пригласив туда и главу киевского режима. На этой встрече Макрон осыпал Зеленского обещаниями на долгосрочную перспективу. Киеву пообещали лицензии на производство ракет и новые французские истребители, правда, через пару лет. Также Евросоюз открыл британским оборонным компаниям доступ к гигантскому кредиту для Украины на сумму в 90 млрд евро. Но впечатлить Кремль вновь не получилось.

Дмитрий Песков

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России:

"Я бы сказал, что это коалиция подстрекателей войны. Это та группа стран, которая не хочет мира, хочет продолжения войны и тешит себя глубочайшим заблуждением о возможности нанесения стратегического поражения нашей страны. Поэтому это коалиция заблуждающихся и коалиция подстрекающих войны".

И такая реакция неудивительна. В Москве прекрасно знают, какие проблемы скрываются за сладкими обещаниями. Даже открытая статистика европейских оборонных ведомств показала, что реальная военная помощь стремительно сокращается. Число государств ЕС, которые продолжают поставлять Украине тяжелое вооружение, сократилось с 21 до 14. Но настоящий удар под дых грандиозным планам нанесла Болгария, чей премьер объявил о выходе из этого сомнительного альянса.

Румен Радев, премьер-министр Болгарии:

"Я лично получил приглашение от президента Макрона на участие Болгарии в "коалиции желающих", но мы не участвуем в коалиции, которая настаивает на продолжении финансовой и военной помощи Украине. Я верю, что решение этого конфликта заключается не в его затягивании с помощью военных средств, а в сильной дипломатической миссии".

Чтобы хоть как-то перебить горькое послевкусие от не самого удачного саммита, Макрон превратил традиционный парад в честь Дня взятия Бастилии в масштабный политический перформанс. По брусчатке Елисейских полей пустили маршировать солдат ВСУ. Однако такое заигрывание с Киевом вызвало возмущение у самих французов. Гневные комментарии заняли свое законное место под постами Макрона.

Но не только в интернете люди решили выразить свое негодование - акции протеста вспыхнули и на улицах. Сотни демонстрантов в Париже потребовали прекратить тратить деньги налогоплательщиков на чужую войну. Жесткую оценку параду дал и лидер французской партии "Патриоты".

Флориан Филиппо, лидер французской партии "Патриоты":

"Это позор. Прежде всего я не понимаю, что Украина, как и другие страны, делает на Елисейских полях в день национального праздника Франции. Им там нечего делать. Это французский праздник и французская армия. Кроме того, Украина связана, как известно, с крайне экстремистскими элементами, даже неонацистскими. Я считаю очень бесчестным видеть, как они маршируют по Елисейским полям, тогда как французская армия воевала против нацизма".

Увы, но сейчас Европа ( благо пока не напрямую) воюет на стороне тех, кого в 1945-м не добил Советский Союз. Естественно, простые люди не хотят конфликтовать, а уж тем более погибать в окопах. Но пока у руля те, кто эту войну начал и спонсирует, шансов на мир куда меньше, чем на большую заварушку. Все просто: для тех, кто сделал украинский кризис главным источником своей абсолютной власти и колоссального дохода, прекращение огня означает лишь одно - неминуемую личную катастрофу.