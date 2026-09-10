Единство народа - главная тема встреч с молодежью в Слуцке, Любани и Слониме

10 сентября республиканская акция "Беларусь адзіная" направилась сразу в три города: Слуцк, Любань и Слоним.

В 2026 году кардинально обновили формат проекта. На встрече в Любанском государственном колледже спикеры - молодые лидеры общественных объединений - говорили со сверстниками на одном языке.

Главный посыл - помнить, какой ценой была восстановлена историческая справедливость, и почему единство народа остается одной из важнейших ценностей сегодня.

Ярослав Барановский, учащийся Любанского государственного колледжа: "День народного единства - это повод задуматься о многом: о том, что мы живем в свободной стране, можем получить отличное образование и развиваться в разных сферах деятельности".

Демид Жариков, учащийся Любанского государственного колледжа, отметил, что у белорусской молодежи, живущей в свободной стране, есть большие возможности и большие перспективы.

Екатерина Юхнель, член РОО "Патриоты Беларуси": "Сегодня была невероятная встреча, особенно мне понравилось общение с ребятами после нее. Настолько заряженные, открытые, позитивные, все такие яркие, красивые! Просто невероятная белорусская молодежь, которой можно только гордиться. Ребята признавались, что многое узнали, они поделятся этим со своими друзьями, родными. И я рада, что наша акция приобретает масштаб".

Новые краски, новые смыслы и новые голоса акция "Беларусь адзіная" находит шестой год подряд. Впереди еще несколько городов. А финальная точка будет поставлена 17 сентября в Минске, где пройдет масштабный форум, посвященный Дню народного единства.