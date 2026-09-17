"Единство не раз спасало белорусов": Светлана Толмачева рассказала о роли 17 сентября для страны

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Шестой год Беларусь отмечает День народного единства. Дата 17 сентября выбрана не случайно - именно в этот день в 1939 году начался освободительный поход Красной Армии, воссоединивший Западную и Восточную Беларусь. Однако корни праздника уходят глубже - в историю разделов Речи Посполитой, Рижского мирного договора и попыток этноцида белорусского народа.

О том, почему этот праздник важен сегодня, как единство спасало белорусов в разные эпохи и что помогает сохранять культурный код, рассказала заведующая кафедрой истории Беларуси и славянских народов исторического факультета БГПУ, доктор исторических наук, профессор Светлана Толмачева в "Актуальном интервью".

Профессор напомнила, что Беларусь всегда находилась в центре Европы, на перекрестке геополитических интересов. В конце XVIII века после разделов Речи Посполитой ее территория вошла в состав Российской империи. После Октябрьской революции Россия вышла из Первой мировой войны, был подписан Брестский мирный договор в 1918 году, по которому западная часть территории Беларуси отходила Германии, а затем Польша заявила притязания на белорусские земли. "В результате был подписан Рижский мирный договор, и Беларусь потеряла еще большие территории. В 1939 году началась Вторая мировая война, и 17 сентября Красная Армия начала освободительный поход. Местное население встречало воинов как освободителей от угрозы быть поглощенными", - пояснила Светлана Толмачева.

Праздник отмечался до конца 1940-х годов, но затем был забыт, чтобы не напоминать Польше о страницах истории, которые могли бы ей быть неприятны. И только в современной Беларуси его вспомнили.

Историк разделяет понятия геноцида и этноцида. Геноцид - это физическое уничтожение, а этноцид - попытка заставить народ забыть свои корни. "Польские власти пытались оторвать белорусов от языка, от культуры, от своих корней. Но чем больше давили, тем больше встречали сопротивление. Люди держались друг за друга и помогали друг другу. Именно это дало возможность сохранить культурное наследие и культурный код, который мы видим в белорусах сегодня", - подчеркнула она.

Единство не раз спасало белорусов. В 1410 году в Грюнвальдской битве славяне, жители Великого княжества Литовского и татары вместе противостояли Тевтонскому ордену. В годы Великой Отечественной войны только сплоченность партизан, подпольщиков и Красной Армии позволила противостоять агрессии и планам Гитлера. "После войны многие деревни и города восстанавливались благодаря сплочению людей, которые вместе самоотверженно трудились, чтобы вернуть мирную жизнь", - напомнила Светлана Толмачева.

Сегодня, как и прежде, единство остается условием сохранения независимости и возможности жить на своей земле. "Хочется жить на своей земле и делать то, что мы считаем нужным в своем собственном доме. Мы строили это все вместе. Наши чистые города, наша красивая земля - все это для нас. И чтобы это сохранить, мы должны быть едиными", - резюмировала историк.