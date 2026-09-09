"Единство - основа всего": акция "Беларусь адзіная" заглянула в Речицу

Исторически у белорусов заложено быть едиными, отсюда - сплоченность народа, миролюбие и толерантность. Такие тезисы звучали во время неформального диалога в Речицком государственном педагогическом колледже в канун Дня народного единства. Вместо привычных лекций - формат в стиле "равный учит равного" без скучных формулировок. В роли спикеров сверстники: молодые активисты, волонтеры и спортсмены.

Дмитрий Кобяк, член РОО "Патриоты Беларуси", учащийся Минского колледжа искусств:

"Это не формат лекции или урока, а именно формат открытого диалога, где ребята могут открыто задавать нам вопрос, а мы будем доступным языком отвечать им. Поговорим с учащимися колледжа об истории праздника , что означает День народного единства, а также какие условия созданы для реализации молодежного поколения".

"Единство - это основа всего, основа мирного и процветающего будущего нашей страны. Ведь если мы вместе, мы сила, нас не сломить", - отметила учащаяся Речицкого государственного педагогического колледжа Анастасия Астапенко.

Доверительный диалог об историческом пути страны, значении Дня народного единства и о ценностях, которые лежат в основе общенационального согласия состоялся 9 сентября и в Речицком государственном техническом колледже.

Марта Шимулевич, лидер молодежного крыла ОО "БСЖ" ОАО "АСБ Беларусбанк":

"C аудиторией мы знакомы не были и переживали, как нас воспримут, как мы отработаем материал, будет ли у ребят заинтересованность. Но с первых минут встречи мы поняли, что встреча пройдет успешно".

"Встреча была прекрасная, атмосфера хорошая. Для меня патриотизм - это моя Родина, моя страна", - поделился учащийся Речицкого государственного технического колледжа Дмитрий Костин.