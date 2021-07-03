Этот День Независимости белорусы встречают как никогда сплоченно! Прошлый год показал, как важно оставаться вместе и не допускать раскола в обществе. Появление в нашем праздничном календаре нового государственного праздника стало как нельзя кстати. День народного единства мы отметим 17 сентября.

Монолитность и народная сплоченность в отстаивании суверенитета и независимости - это главное наше достояние. Только вместе, единым целым мы можем сохранить национальное самосознание и культурную идентичность, которая держится на многовековых традициях наших предков.



О единстве - Елена Бормотова.



Полвека вместе. В единстве судьбы, житейской мудрости и заботе. Союз семейный - начало народной сплоченности. Слаженность работы на своем маленьком подворье переносится на более масштабные дела. Ведь именно семья закладывает цельность рода и сохраняет гармонию взаимоотношений. Лидия и Виталий Писаренко наставления предков запомнили на всю жизнь. Ведь быть единым целым им завещано небесами. Регистрация в паспорте - деревня Единство.







Факт Единство - единственная деревня в топографическом списке Беларуси с таким названием

Ее история началась почти 155 лет назад. Только называлась она тогда Фальварок. Деревня небольшая - 23 дома и 46 жителей. Причем местных - всего человек 5. Остальные - приезжие и дачники.



Единством деревня стала называться почти 100 лет назад

Свое название получила в честь дружбы народов. Здесь издавна жили представители разных национальностей - белорусы, русские, евреи. Они вместе организовывали колхоз, вместе развивали хозяйство, вместе отмечали праздники. Женщины вместе провожали своих мужчин на войну. Вернулись не все.

Факт В 25 домов Единства пришли похоронки.







Каждый третий мужчина погиб, защищая Родину. Причем не только свою. Уроженцы Единства освобождали от нацизма страны Прибалтики и Европы, оставшись там навсегда, как и тысячи белорусов, память которых сегодня пытаются предать.







На фронтах Великой Отечественной войны белорусов было более миллиона. Нам есть чем гордиться, нам есть на чем строить нашу белорусскую национальную идентичность. Мы самый антинацистский народ. Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси







Беларусь от нацистской оккупации пострадала в демографическом, экономическом, культурном плане как ни одна другая страна в Европе. Люди, для которых ужасы войны - не просто глава в учебнике и полтора часа на киноэкране, память передают детям и внукам.

Белорусы, которые гордятся восстановленной, процветающей, стабильной, независимой страной, ввели новую традицию: объединившись, взрослые и дети во время автопробегов посещают исторические места и возлагают цветы в память о тех, кому обязаны жизнью. И как акт исторической справедливости в Год народного единства в стране появился праздник - День народного единства.











17 сентября 1939 года начался процесс реального воссоединения разделенных двух частей белорусского народа. Несправедливость Рижского договора была ликвидирована. Для нас события осени 1939 года - это однозначно акт исторической справедливости… С точки зрения нас, белорусов, нашего белорусского государства, однозначно: события осени 1939 года - это акт исторической справедливости. И очень символично, что в Год народного единства мы получили такой праздник. Вячеслав Данилович, ректор Академии управления при Президенте Беларуси









Мы можем принадлежать к различным социальным группам, иметь различные политические воззрения, по-разному видеть даже образ будущего. Вместе с тем, у всех нас есть бесспорные ценности фундаментальные. Это суверенитет страны, который подразумевает территориальную целостность государства. Это понимание того, что существует белорусская нация, что она едина и неделима. Игорь Марзалюк, депутат Палаты представителей Национального собрания Беларуси





Независимая, цельная, сплоченная Беларусь законно, на основании исторической памяти народа и документальных свидетельств ввела еще один день для торжества национальной гордости и самосознания.